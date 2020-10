Kissing holt einen Pflichtsieg

20:00 Uhr

Der Kissinger SC holt in der Fußball-Kreisliga einen Pflichtsieg. Auch der TSV Dasing ist erfolgreich. Rinnenthals Spiel fällt wegen Corona aus.

Kissinger SC – FC Haunstetten 1:0 Ein Sieg mit Blick auf die Tabelle schien für den Gastgeber Pflicht zu sein, sonst drohte man im Mittelfeld der Kreisliga zu versinken. Dies gelang dank der Einwechslung von Pascal Mader (67.), der den entscheidenden Treffer gegen einen insgesamt schwachen Gegner erzielte (82.). Schon im ersten Spielabschnitt hatte der KSC gute Chancen zur Führung, diese wurden aber im letzten Moment geblockt oder einfach schlecht verwertet. Ballbesitz hatte in der ersten Halbzeit durchgehend nur die Heimmannschaft. Auch die Vielzahl von Standards in Tornähe verpufften allesamt fast kläglich im Nichts. Luca Oginos Torchance (57.) war ebenso hochwertig wie die von Tim Pflanz nur wenige Minuten später. So entschied der Schlenzer ins Kreuzeck von Pascal Mader die Partie (82.) gegen einen offensiv schwachen Kreisligisten. Souverän war der Auftritt der Schiedsrichterin Barbara Karmann. (AZ)

Tor 1:0 Mader (82.)

FC Gerolsbach – TSV Dasing 1:2 „Das waren heute die wichtigen Punkte“, freute sich TSV-Co-Trainer Sepp Friedl nach dem Schlusspfiff. „Unser Team hat einfach mehr zulegen können und damit sich den Sieg mehr als verdient.“ Dabei stand die Partie in der Anfangsphase auf keinem guten Stern. Bereits in der 14. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, als Alexander Mayr raffiniert im Zweikampf gegen Christoph Schulz im Strafraum abhob. Alexander Tyroller trat an, aber der routinierte Dasinger Schlussmann Norbert Aulinger parierte den Strafstoß. „Das war ein hervorragender Tag“, so Trainer Jürgen Schmid. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Dasinger dann Fahrt auf. Einen Flankenball von Fabio Gastl setzte Christoph Schulz zur 1:0-Führung ins Gerolsbacher Gehäuse. Wenig später aber jubelten die Platzherren. Diesmal traf Tyroller mit einem strammen Freistoß ins Dasinger Tor zum 1:1. Der TSV blieb aber am Drücker. Zunächst scheiterten Fabian Schmid und Schulz mit ihren Kopfbällen an Schlussmann Elias Edlhuber, ehe dann ein weiteres Zuspiel von Fabio Gastl die Entscheidung brachte. Johannes Rummel sprintete in den Gassenball und ließ die Schmid-Elf zum 2:1-Auswärtssieg jubeln. (r.r)

Tore 0:1 Schulz (53.) 1:1 Tyroller (59.) 1:2 Johannes Rummel (80.)

Der Dasinger Johannes Rummel (rechts) erzielte den entscheidenden Treffer gegen Gerolsbach. Bild: Reinhold Rummel

BC Rinnenthal Die Partie des BC Rinnenthal gegen Untermaxfeld ist wegen Corona ausgefallen. Ein BCR-Spieler war positiv getestet worden. Abteilungsleiter Thomas Losinger sagt, dass die Mannschaft aber nicht unter Quarantäne stehe. Mehrere Spieler hätten sich allerdings zur Sicherheit testen lassen. Wie es weitergeht, sei noch unklar. Am Donnerstag sollte ursprünglich das nächste Training stattfinden. Die Abteilung will aber laut Losinger erst im Laufe der Woche entscheiden, ob es stattfindet. Das gleiche gilt für ein am kommenden Wochenende angesetztes Freundschaftsspiel. Der nächste reguläre Einsatz der Rinnenthaler ist erst am Samstag, 31. Oktober, beim Liga-Pokal. (schr-)

