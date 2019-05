00:04 Uhr

Kissing holt noch einmal einen Punkt

Beim 1:1 bei Viktoria ragt Keeper Daniel Sedlmeir heraus

Von Roland Gottwald

Unterhaltsam war das Spiel um die „goldenen Ananas“ allemal. Torchancen zuhauf sorgten für einen durchaus guten Unterhaltungswert. Zum Glück für die Kissinger hatten die Viktorianer ihre Visiereinrichtung vollkommen verstellt und Daniel Sedlmeir im Kissinger Tor einen absoluten Sahnetag erwischt.

Es waren wohl mehr als ein Dutzend ausgezeichneter Chancen, die der Gastgeber vergab. Dabei erwischte der KSC den besseren Start, Kerzels Linksschuss in der vierten Minute holte TG-Torsteher Wendel aus dem unteren Eck und der herrlich freigespielte Büchler wurde drei Minuten später im letzten Moment abgeblockt. In der neunten Minute dann die erste Großtat von KSC-Torwart Daniel Sedlmeir. Atay versuchte, den Ball ins linke Kreuzeck zu schlenzen, Sedlmeir fingerte den Ball an den Pfosten. Die TG Viktoria kam besser aus der Pause. Gottwald schlug über den Ball, Fischer sagte Danke und es stand 1:0 für den Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt – nach 48 Minuten – eher überraschend. Aber nur kurz darauf schickte Jonas Gottwald Fabian Kerzel steil, der legte klasse auf Julian Büchler und der erzielte in der 55. Minute den 1:1-Ausgleich.

Die Chancen der Gäste gingen in Folge auf ein Minimum zurück und die Augsburger Turngemeinschaft übertraf sich im Auslassen von besten Torchancen. Und Daniel Sedlmeir parierte mit allem, was ihm zur Verfügung stand, per Fuß gegen Harjung (69.) oder vorher mit den Händen gegen Machado da Silva (60.) Selbst der berechtigte Foulelfmeter von Fischer endete am linken Torpfosten und den Nachschuss aus wenigen Metern drosch Weber weit über das KSC-Tor (78.).

Kissinger SC Sedlmeir, Wrba (73. Binder), Cena, Genitheim (62. Juppe), Kerzel (62. Ganibegovic), Büchler, Lang, Gottwald, Bulik, Gashi, Schuller. – Tore 1:0 Fischer (48.), 1:1 Büchler (55.) – Besonderes Vorkommnis Fischer (Viktoria) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (78.). – Schiedsrichter Patrick Höpfler (Karlshuld) – Zuschauer 50

Themen Folgen