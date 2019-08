vor 20 Min.

Kissing mit schmerzhafter Niederlage zum Start

Schon in der ersten Halbzeit kommt das Team unter die Räder. Ärger über den Schiedsrichter

Von Roland Gottwald

Keine Chance zum Auftakt: Der Kissinger SC ist gegen den stark eingeschätzten FC Horgau mit einer deutlichen Heimniederlage in die Ligasaison gestartet. In der ersten Halbzeit war man dem Angriffsspiel des FC Horgau in keiner Weise gewachsen und lag bereits nach 18 Spielminuten durch zwei Treffer des starken Michael Tögel mit 0:2 im Hintertreffen. Davon erholte sich das Team nicht mehr.

Das 0:3 entsprang einer klaren Abseitsstellung und einem darauffolgenden Elfmeter, den Schiedsrichter Sebastian Deak ohne jegliche Gegnerberührung eines KSC-Abwehrspielers gab (35.). Philipp Mayer bedankte sich mit dem sicheren 0:3 aus KSC-Sicht, und die Partie war damit aufgrund der schwachen KSC-Leistung entschieden.

Ärgerlich wurde es für die Kissinger in der 70. Minute: Ersatztorhüter Vogele räumte den KSV-Offensivspieler Pascal Mader nach dessen Ballannahme etwa 14 Meter vor dem Tor unsanft ab. Statt Strafstoß für Kissing gab es Freistoß für den Torhüter der Gäste – eine schier unglaubliche Entscheidung aus Sicht vieler Fans und Verantwortlicher der Heimmannschaft. Der Assistent, der freie Sicht auf die Szene gehabt hatte, stützte die Entscheidung des Unparteiischen.

Den Anschlusstreffer auf der Stirn hatte der eingewechselte Maxi Heckl aus kürzester Distanz, der Ball ging allerdings daneben (77.). Trotz Überlegenheit in der zweiten Halbzeit gelang dem KSC gegen souverän agierende Horgauer nur mehr die Ergebnisverbesserung von Jonas Gottwald in der Nachspielzeit (90.+4). Über den verdienten Sieg des FC Horgau gab es auf dem Kissinger Gelände keine zwei Meinungen. Nun steht für den KSC kommenden Mittwoch das Pokalheimspiel gegen den BC Aichach an.

Heyen, Wrba, Genitheim, Graf (63. Heckl), Lang, Mader, Kapfer, Binder, Gottwald, Kerzel (51. Lachner), Ogino (35. Horak) – 0:1 Tögel (11.), 0:2 Tögel (18.), 0:3 Mayer (35.), 1:3 Gottwald (90.+4) – Sebastian Deak – 100

