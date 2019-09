vor 52 Min.

Kissing nutzt seine Chancen nicht

Das Team unterliegt im eigenen Stadion der SpVgg Lagerlechfeld

Der Kissinger SC ist in der Kreisliga Augsburg wieder leer ausgegangen. Das Fußball-Team unterlag zu Hause gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 0:1. Abteilungsleiter Mario Borrelli sagte nach der Partie: „Ich bin stinksauer. Wir haben vor der Saison ausgegeben, dass wir mit dem Aufstieg nichts zu tun haben wollen, aber ich verlange mehr von der Mannschaft. Heimspiele gehören gewonnen.“

Grundsätzlich spielte der Kissinger SC eine starke erste Halbzeit. Borrelli sah vier richtig eindeutige Chancen. Allerdings gelang es keinem der Kissinger Spieler, diese in Tore zu verwandeln. Einmal setzte beispielsweise Jonas Gottwald zum Kopfball an, aber die Gäste klärten auf der Linie. Überhaupt war kein Vorbeikommen an Lagerlechfelds Torhüter Mario Pachera, der ursprünglich aus Kissings Jugend kommt. In der zweiten Halbzeit gelang dann Simon Wilde, was die KSC-Spieler zuvor versäumt hatten. Er setzte zum Konter an, spielte einen Innenverteidiger aus und überwand Daniel Sedlmeier im Tor (55.).

Kissing schoss dann zwar in der 75. Minute selbst noch ein Tor, aber der Linienrichter entschied auf Abseits. Pascal Mader hatte einen Freistoß in Richtung von Andreas Lachner geschossen, der den Ball mit dem Kopf ins Tor lenkte. Doch da der Schiedsrichter den Treffer nicht anerkannte und keine weiteren Tore fielen, blieb es beim 1:0 für Lagerlechfeld. (schr-)

Kissing Sedlmeier, Wrba (82. Heckl), Genitheim, Graf (70. Ogino), Lang, Mader, Binder, Schuller, Carreno, Gottwald, Horak (60. Lachner) – Tor 0:1 Wilde (55.) – Schiedsrichter Simnacher – Zuschauer 100

Themen Folgen