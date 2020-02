vor 45 Min.

Kissing rutscht beim Derby aus

Jonas Gottwald vom Kissinger SC am Boden, daneben Marco Surauer vom BC Rinnenthal. Im Testspiel-Derby hatte der BCR am Ende die besseren Karten. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich der KSC unsicher.

Gegen den BC Rinnenthal zeigt das Team von Marco Henneberg in der zweiten Halbzeit eine miserable Vorstellung. Mering schlägt Türk Bobingen auf Rasen.

Von Philipp Schröders

Noch sind es ein paar Wochen, bis die Frühjahrsrunde beginnt. Die Fußballvereine aus dem Landkreis nutzen die Zeit, um sich in Testspielen vorzubereiten.

SV Mering Der Testgegner vom Samstag spielt einige Klassen niedriger als der Landesligist SV Mering. Dennoch hatte das Spiel in Bobingen gegen den Türk SV für Trainer Ajet Abazi einen besonderen Reiz. Es fand nämlich auf Rasen statt. Bisher hatte sein Team nur auf Kunstrasen getestet. Auf diesem Untergrund sei das Spiel schneller. Daher sei es gegen den Türk SV schwieriger gewesen, die einstudierten Spielzüge auszuführen. Am Ende gewann der Landesligist mit 2:1 gegen den A-Klassisten. Laut Abazi hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können. Grundsätzlich zieht er folgendes Fazit: „Es war im Großen und Ganzen ganz okay. Es war ein guter Test auf Rasen und es hat sich niemand verletzt.“ In der ersten Halbzeit brachte Manuel Utz die Meringer in Führung. Vorausgegangen war ein guter Pass in die Schnittstelle. Utz zog durch und traf (22.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte er auch das 2:0 per Strafstoß (55.). Harald Kerber war zuvor gefoult worden. Für Türk SV Bobingen erzielte Goekhan Ugurlu in der 79. den Anschlusstreffer. Vorausgegangen war ein Fehler in der Meringer Abwehr.

FC Stätzling Der Bezirksligist FC Stätzling hat am Wochenende gleich zwei Testspiele hinter sich gebracht. Allerdings waren die Voraussetzungen alles andere als ideal. „Wir haben jede Menge Urlauber und krankheitsbedingte Ausfälle gehabt“, sagt Abteilungsleiter Manfred Endraß. Von daher haben die Ergebnisse für ihn auch keine Aussagekraft. „Das hatte mit der Mannschaft, die später bei den Punktspielen auf dem Platz stehen wird, nichts zu tun.“ Am Freitagabend gegen Langerringen mussten auf dem Platz und im Tor mehrere A-Jugend-Spieler aushelfen. Es entwickelte sich eine torreiche Partie, in der der FCS am Ende mit 4:5 das Nachsehen hatte. Stätzlings Torschützen waren Robin Widmann, Mert Sert, Maximilian Schütz und Florian Kreutmayr. Am Samstag setzte sich der FCS mit einer Rumpftruppe auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen mit 2:0 gegen Göggingen durch. Tobis Geldhauser und Dominik Graf trafen für ihr Team. Endraß denkt, dass sich in der kommenden Woche die Situation beim Training normalisieren wird. Dann kommen Spieler aus dem Urlaub zurück.

TSV Friedberg Trotz der klaren Niederlage war Friedbergs Trainer Markus Specht nicht unzufrieden. Denn die zwei Klassen höher in der Bayernliga spielenden Augsburger waren auf dem Kunstrasenfeld in Gersthofen bereits voll im Saft und spielten hoch engagiert ihre Überlegenheit aus. Die noch ohne ihre Stammspieler Pietruska, Bunk, Winter und Bamario angetretenen Friedberger hielten zunächst zwar recht gut mit. Aber je länger das Spiel dauerte, desto mehr setzte sich die bessere Technik und Spielanlage sowie die körperliche Fitness der türkischen Elf durch. Da reichte es gerade mal für ein paar schnelle Konter durch die Specht-Elf. Mann des Tages war Türkspor-Nummer zehn Fatih Baydemir, der zwischen der 27. und 43. Minute drei Treffer gegen den ebenfalls noch nicht voll fitten TSV-Keeper Markus Zimmermann erzielte. Die Friedberger Tore schoss Kevin Makowski zum 1:1 und zum 2:5. Am Spielfeldrand kam es überraschend zur Begegnung mit Ali Dabestani, dem Ex-Trainer der Friedberger, der jetzt als Trainer-Hospitant beim Bayernligisten operiert. Und natürlich war dessen Gastspiel bei „Wer wird Millionär“ ein Thema. (pt)

Fatih Baydemir mit der Nummer zehn schoss für die Türkspor-Elf drei Tore gegen Markus Zimmermann vom TSV Friedberg. Bild: kolbert-press

BC Rinnenthal gegen Kissinger SC Im Vorbereitungsderby war der BC Rinnenthal vor allem im zweiten Spielabschnitt die bessere, weil spielerisch bessere Mannschaft. Kissing ließ sich wie Anfänger im eigenen Stadion auskontern und unterlag zurecht mit 0:2. In den ersten 45 Minuten war es eher noch ein Spiel auf Augenhöhe. Kissing hatte durch Jonas Gottwald in der 40. Minute die wohl beste Chance in Abschnitt eins, nahm aber den falschen Fuß. Nach der Pause hatte der eingewechselte Tobias Friedl die erste große Chance (54.) zur Gästeführung. In Folge konterte der BCR den KSC regelmäßig aus und ging nach dem Assist von Winterhalter durch den ebenfalls eingewechselten Benni Engl, der frei stand, verdient in Führung (61.). Elias Bradl hatte nur fünf Minuten später eine weitere Großchance, rutschte aber mit dem Standbein weg. Pech für den KSC beim Freistoß von Pascal Mader (67.). Sein Schuss klatschte an den Außenpfosten und ging ins Toraus. Ein unnötiger Abschluss aus wenig erfolgreicher Position ergab für den BCR einen weiteren Konter, und wieder war Benni Engl, der kurz vorher noch am aufmerksamen KSC-Torhüter Niklas Köchl gescheitert war, der Nutznießer (74.). Das Fazit fiel relativ eindeutig aus: Trainer Lubos Cerny konnte mit seinem Team sehr zufrieden sein, KSC-Trainer Marco Henneberg war gelinde ausgedrückt eher erbost nach der gebotenen Leistung seiner Mannschaft. (rgw)

Sportfreunde Friedberg Weit unter Wert geschlagen wurden die Sportfreunde Friedberg bei ihrem Gastspiel beim Tabellenfünften der Kreisklasse Süd. Ein präziser Pass auf Daniel Hafner in der 12. Minute und es stand 1:0 für die Hausherren. Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste präsenter, aber das Tor zum 2:0 machte in der 65. Minute Stefan Gaugenrieder. Fünf Minuten später vergaben die Hausherren einen Foulelfmeter durch Max Reiser, ehe Salman Hakimi in der 75. Minute sogar auf 3:0 erhöhte. Den Ehrentreffer zum 3:1 gelang Valentin Enderle in der 83. Minute nach einem Torwartfehler. (FSE)

