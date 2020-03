vor 34 Min.

Kissing schafft Punkteteilung in einer hektischen Partie

Die Damen des Kissinger SC bleiben auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen. Frühe Rote Karte gegen Sarah Gottwald.

Von Domenico Giannino

Nach sieben Siegen am Stück gaben die Kissinger Handballerinnen wieder einen Zähler ab. Im Verfolgerduell der Landesliga teilten sie sich beim 26:26 (10:13) mit der TG Landshut die Punkte.

Gerade in der Anfangsphase im Duell mit dem Tabellendritten klappte beim Tabellenvierten Kissing wenig. Die Kissingerinnen konnten im ersten Durchgang in keinem Mannschaftsteil überzeugen. Vorne fehlte das Tempo, die Damen entwickelten kaum Druck Richtung Tor.

Der KSC wird früh dezimiert

Eine umstrittene direkte Rote Karte für Sarah Gottwald nach 18 Minuten erschwerte die Aufgabe zusätzlich. Die Kissinger Spielmacherin hatte nach Ansicht der Schiedsrichter eine Gegenspielerin beim Konter berührt und musste darum früh auf die Tribüne. Aber auch defensiv lief wenig zusammen beim KSC, die Damen hatten nie den richtigen Zugriff und spielten ohne echten Biss. Das Resultat war ein 9:13-Pausenrückstand.

In der zweiten Hälfte brachte erst eine Abwehrumstellung eine Verbesserung. Denn nach dem 12:16 deckte der KSC die Landshuterin Smideliusz kurz. Das sorgte für neuen Schwung, Irmi Kefer verkürzte mit zwei Toren. Frey Osterhuber und Anne Huber machten gegen müder werdende Landshuterinnen viel Betrieb, Kissing glich aus.

Beide Teams schenken sich nichts

In einer extrem spannenden Begegnung schenkten sich beide Teams nichts. Landshut drehte mit sehr lang ausgespielten Angriffen an der Uhr, mehrfach nutzten die Gäste, die nur zu zehnt angereist waren, auch scheinbare Verletzungsunterbrechungen, um zu verschnaufen. Dies sorgte bei den KSC-Fans für Unmut und brachte zudem viel Hektik in die Partie. Kissing machte noch ein 21:23 wett und hatte 30 Sekunden vor dem Ende sogar die Chance auf den Sieg. Nach dem 26:26 verpuffte aber dieser letzte Angriff, die Begegnung endete Unentschieden.

Damit bleibt Kissing auf Rang vier, zwei Zähler hinter der TG. Trainerin Julia Rawein wusste nicht, wie sie den Ausgang des Spiels einordnen sollte: „Es ist schwer zu sagen, ob wir heute einen Punkt verloren oder einen gewonnen haben. Einerseits hatten wir sogar noch die Chance auf den Sieg, andererseits hatten wir aber auch fast 40 Minuten lang Probleme gegen einen stark aufspielenden Gegner. Insgesamt haben bei uns aber Präzision und lange auch der Biss gefehlt.“

Kissing F. Lang ; A. Lang ; Kefer (6/1); Eder ; R. Gottwald (2); Huber (4); Osterhuber (8); Ruchti (2); Englberger (1); Pusch (2); Zerbs; S. Gottwald (1/1); Winter.

