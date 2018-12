Kissing scheitert erst im Endspiel

vor 41 Min.

Fabian Kerzel vom Kissinger SC (rechts) und Burak Erdin vom TSV Friedberg jagen dem Ball nach. In der Friedberger Halle waren mehrere Teams aus dem Landkreis-Süden vertreten.

Bei der Vorrunde in der TSV-Halle kommt der KSC ins Finale. Friedberg und Rinnenthal sind vorher raus.

Von Otmar Selder

Äußerst spannend und teilweise auch sehr hektisch ging es bei dem Vorrundenturnier der Futsal-meisterschaft in der TSV-Halle zu. Unter der Leitung der Kreisvorsitzenden Carola Haertel dominierten schließlich die höherklassigen Teams. Der Kissinger SC I verlor dann das Endspiel gegen die TV Viktoria hauchdünn mit 0:1, qualifizierte sich als Finalteilnehmer aber dennoch für die Endrunde. Der BC Rinnenthal und der TSV Friedberg mit ihren gemischten Mannschaften kamen jeweils nicht über den dritten Platz in ihren Gruppen hinaus und verpassten damit das Halbfinale.

Dabei hatten die jungen Burschen des ausrichtenden TSV 1862 mit Ju-gendtorwart Tobi Greim einen glänzenden Start und führten im Auftaktspiel gegen Kissing I durch Tore von Baur und Franz schnell mit 2:0, um sich dann aber durch einen Zehn-Meter-Strafstoß von Büchler noch den allerdings verdienten 2:2 Ausgleich einzufangen.

Nach Siegen über den FC Hochzoll (6:0) und Kriegshaber (2:0) holten sich die Kissinger mit David Bulik und Co. ungeschlagen den Gruppensieg und zogen nach einem hektischen und dramatischen Siebenmeterschießen gegen TSG Hochzoll mit 7:6 (2:2) im Halbfinale ins Endspiel. Da brauchte man allerdings auch als Schiedsrichter und Kampfgericht Nerven. Der BC Rinnenthal schlug in den Rundenspielen den Kissinger SC II mit 1:0, hatte aber dann gegen TSG Hochzoll (0:2) und gegen Viktoria (1:2) das Nachsehen. Nur zwei erzielte Tore (Demel und Fesenmayr) zeigten, wo der Schuh bei den Rinnenthalern drückte. Auch für den TSV Friedberg unter Co-Trainer Fink reichte es nur zu Platz drei in der Gruppe trotz eines abschließenden 4:0 Sieges über FC Hochzoll. Erfolgreichster Torschütze des Turniers war Julian Büchler vom Kissinger SC I mit sechs Treffern. D

Die zweite Kissinger Mannschaft wurde zwar in ihrer Gruppe Letzter, hatte aber beim 2:2 Remis gegen den späteren Turniersieger Viktoria Augsburg mehr als einen Achtungserfolg zu verzeichnen.

Die rund 100 zahlenden Zuschauer waren nicht durchgehend begeistert über das technische Niveau des Turniers. Zudem hatten einige Vereine noch Probleme mit den Futsal-Regeln, was Carola Haertel und Bob Mendel vom Veranstalter beklagten.

