Kissing steht enorm unter Druck

Gegen Bobingen heißt es für den KSC „verlieren verboten“. Stätzling muss beim Gastspiel in Neugablonz einige Ausfälle verkraften.

Von Peter Kleist

Auch die Bezirksliga Süd biegt auf die Zielgerade ein – und der FC Stätzling und vor allem der Kissinger SC sind in Sachen Klassenerhalt noch nicht auf der sicheren Seite. Gerade der KSC steht diesmal unter besonderem Druck, denn im Derby gegen Bobingen (Sonntag, 15 Uhr) heißt es „verlieren verboten“.

Kissinger SC - TSV Bobingen Die Ausgangslage für die Kissinger ist klar: Weitere Ausrutscher wird man sich nicht leisten können und nur ein Sieg würde dafür sorgen, dass der KSC seine Chancen auf den Klassenerhalt am Leben erhält. „Das Spiel ist ganz wichtig für uns, wir müssen und werden alles geben, dass wir den Dreier einfahren“, so KSC-Spielertrainer David Bulik. Der ist seit Wochen erkältungsbedingt angeschlagen, hofft aber, dass er am Sonntag eingreifen kann. Wieder mit von der Partie ist Pascal Mader, dafür steht aber hinter dem Trio Luca Ogino, Fabian Kerzel und Marius Horak ein Fragezeichen – die drei haben sich erkrankt vom Abschlusstraining abgemeldet. „Ich hoffe, dass sie einsatzfähig sind“, so Bulik. Der hat Respekt vor dem Gegner, der bislang im Frühjahr vier Siege holte und nur gegen die Topteams Durach und Bad Grönenbach verlor.

Drei Spieler fallen wohl aus

Neugablonz – FC Stätzling Auch der FC Stätzling geht nicht sorgenfrei in dieses Spiel am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Tobias Wehren, beim 1:1 gegen Durach einer der Besten, fehlt berufsbedingt, auch Daniel Löffler fällt wegen seiner Arbeit aus – und Torjäger Sebastian Kraus droht wegen einer Familienfeier zu fehlen. „Wir hoffen noch, dass er spielen kann, aber es sieht bislang eher nicht danach aus“, meinte Trainer Helmut Leihe. „Wir werden aber elf Mann auf den Platz bekommen“, sagte er mit einem Schmunzeln. Und auch das Ziel der Stätzlinger ist nach dem guten Auftritt an Ostern gegen Durach klar: „Wir wollen nicht verlieren“, meinte Leihe. Ein Sieg beim Tabellennachbarn wäre ein Meilenstein in Richtung Klassenerhalt – und man würde damit auch dem Kissinger SC etwas Schützenhilfe leisten.

Die weiteren Spiele Viktoria Buxheim – TG Viktoria Augsburg, TSV Babenhausen – 1. FC Sonthofen II, FC Wiggensbach – TV Erkheim (alle Samstag, 15.30 Uhr); FC Heimertingen – VfL Kaufering, Türkgücü Königsbrunn – TV Bad Grönenbach (beide Sonntag, 15 Uhr).

