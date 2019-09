15:40 Uhr

Kissing sucht in der Kreisliga noch immer nach Konstanz

Der Kissinger SC will seinen jüngsten Erfolg gegen Türkgücü Königsbrunn nun auch in der Liga fortsetzen.

Der KSC empfängt den „unangenehmen“ Aufsteiger Lagerlechfeld. Die Voraussetzungen für das Spiel timmen aber.

Von Christian Gall

Eines fehlt dem KSC im Augenblick besonders, meint Trainer Marco Henneberg: „Unser Team ist das zweitjüngste in unserer Liga. Da merkt man, dass noch mehr Konstanz reinkommen muss.“ Diese vergangenen sieben Tage waren ein gutes Beispiel dafür. Während die Kissinger am Sonntag gegen den TSV Dinkelscherben mit 4:7 unterlagen, behaupteten sie sich im Pokalspiel am Mittwoch mit 2:0 gegen Türkgücü Königsbrunn. „Wir haben gesehen, wo es noch hapert, aber auch gesehen, was möglich ist“, lautet Hennebergs Einschätzung.

Für Lagerlechfeld spielen zwei ehemalige Kissinger

Am Sonntag empfängt der KSC die SpVgg Lagerlechfeld, Anpfiff ist um 15 Uhr. Die Voraussetzungen für Kissing sind gut, das Team ist fast vollständig. Lediglich Fabian Kerzel und Lukas Zincke fehlen urlaubsbedingt. Den Gegner Lagerlechfeld schätzt KSC-Trainer Marco Henneberg als „unangenehm“ ein: „Gegen diese Aufsteiger-Mannschaft haben wir noch nicht oft gespielt. Aber das Team ist schwer auszurechnen.“ Hinzu kommt, dass bei Lagerlechfeld zwei Ex-Kissinger spielen. Alexander Kergel und Mario Pachera sind unlängst zur SpVgg gewechselt. „Persönlich habe ich damit kein Problem“, betont Henneberg. Er könne sich jedoch vorstellen, dass diese beiden Spieler bei einer Rückkehr auf den Kissinger Rasen eine gewisse Brisanz zeigen werden.

Themen Folgen