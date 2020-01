vor 22 Min.

Kissing verliert das Topspiel knapp

Die KSC-Herren ziehen gegen den TSV Haunstetten II mit 23:25 den Kürzeren.

Von Julia Rawein

Die Kissinger Handballer verloren das „kleine“ Spitzenspiel der Bezirksoberliga gegen den Tabellenzweiten Haunstetten II knapp mit 23:25 (9:16).

Lange sah es dabei nach einer höheren Niederlage für Kissing aus. Vor allem in der Abwehr fand man zunächst keinen Zugriff und kassierte in den ersten 30 Minuten insgesamt 16 Gegentore. Auch im Angriff lief wenig zusammen, die sehr offensive Deckung der Gäste ließ den Kissingern nur wenig Spielraum und zwang sie zu schlechten Wurfabschlüssen. Das Resultat dieser wenig überzeugenden Leistung war ein klarer 9:16-Rückstand für die Hausherren zur Pause.

Die Partie scheint früh entschieden

Halbzeit zwei begann ähnlich, beim 12:21 für Haunstetten zur 43. Minute schien das Spiel gelaufen. Jetzt startete aber Kissings stärkste Phase. Angetrieben von einem starken Tim Antonitsch, der nun sowohl als Spielmacher als auch als Vollstrecker agierte, zog Kissing das Tempo an und verkürzte Tor um Tor.

Zum Ausgleich reicht es nicht

Zwei wichtige Paraden von Leuprecht führten direkt in den Gegenstoß, und fünf Minuten vor Schluss schaffte Kissing durch Markus Nolte sogar den Anschlusstreffer zum 22:23. Zum Ausgleich kam es dann aber nicht mehr, zwei Unkonzentriertheiten führten zu einfachen Ballverlusten, und Haunstettens Bayernliga-Reserve nahm diese Geschenke dankend an. Am Ende verlor Kissing knapp mit 23:25.

Kissing Leuprecht; Ußling (3), Bergner (2), Barth (1), Brandl, Klüglich, Bieringer, Buschendorf (2), Antonitsch (6), S. Schneider (2), Lang (4), Nolte (3), T. Schneider.

Themen folgen