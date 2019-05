vor 53 Min.

Kissing zeigt Charakter, verliert aber erneut

Die routinierten Erkheimer lassen sich nicht aus dem Konzept bringen

Von Roland Gottwald

Man musste aus Kissinger Sicht ja nur auf die Tabelle der Fußball-Bezirksliga schauen, um die Lage objektiv einschätzen zu können, in der sich der KSC befindet. Wer an einen Erfolg beim Tabellenzweiten geglaubt hatte, gehört schon der Gruppe der Großoptimisten an.

Dennoch zeigten die Spieler, die im Kader standen, Charakter und brachten den Aufstiegsaspiranten lange Zeit schier zur Verzweiflung. Bemerkbar machte sich dies in den vermehrten Diskussionen mit dem Unparteiischen, der sicher kein Heimschiedsrichter war. Und wäre nicht Karsten Binder der folgenschwere Fehler in der 56. Minute passiert, hätte für den KSC schon etwas Zählbares herausspringen können. Aber die routinierte Erkheimer Mannschaft ließ gleich nach der Führung den Doppelschlag folgen und der KSC war aus dem Rennen. Kissing begann mit einem engmaschigen Abwehrnetz, und was am starken Angelo Cena und Co. vorbeikam, holte sich Daniel Sedlmeir mit zwei Blitzreaktionen. Zunächst gegen Wiest (13.), dann per Fußabwehr gegen Stefan Oswald (39.). Immer wieder versuchte sich der KSC zu befreien und Konter zu starten, scheiterte aber immer wieder am gleichen Manko, der letzte Pass kam einfach nicht an den eigenen Mann.

Deutlich offensiver startete der Gast in den zweiten Spielabschnitt und brachte die TV-Abwehr einige Male in Verlegenheit. Aber das Manko mit dem letzten Pass blieb, und als es doch einmal klappte, schlenzte David Bulik den Ball am langen Pfosten vorbei.

Da waren aber schon 82 Minuten gespielt und man lag mit 3:0 aussichtslos im Rückstand. Denn Christian Neß nutzte den beschriebenen Fehler in der KSC-Verteidigung (56.) und Valentin Wiest kurz darauf die Vorlage von Stefan Oswald zum 2:0 (60.). Der Mut der Verzweiflung der Kissinger brachte kein positives Ergebnis, im Gegenteil: Thomas Petrich staubte zum 3:0 ab, als Daniel Sedlmeir noch einmal einen Weitschuss prächtig parierte (72.), den Ball aber nicht festhalten konnte.

KSC Sedlmeir, Wrba, Cena, Binder, Kergel (46. Genitheim), Kerzel (68. Juppe), Büchler, Lang, Gottwald, Bulik, Ogino (46. Jamitzky) – Tore 1:0 Neß (56.), 2:0 Wiest (60.), 3:0 Petrich (72.) – Schiedsrichter Fabian Härle (Germaringen) – Zuschauer 200

