15:55 Uhr

Kissinger Frauen verlieren erstmals

Die Handballerinnen des Kissinger SC kassieren in Landshut die erste Niederlage der Saison. Die Aufholjagd kommt diesmal zu spät.

Von Domenico Giannino

Die erste Saisonniederlage gab es für die Kissinger Handballerinnen bei der TG Landshut. Beim 27:28 (10:16) zeigten die Damen eine schwache erste Hälfte, den deutlichen Rückstand konnten sie nie ganz aufholen.

Gleich zu Beginn brachten sich die Kissingerinnen selbst etwas aus dem Konzept. In ihren ersten fünf Angriffen spielten sie die offensive Abwehr der TG souverän aus, nur um dann vier der freien Würfe vom Kreis zu versemmeln. Danach agierten sie lange Zeit gehemmt, auch die Abwehr packte nicht wie gewohnt zu.

Das zweite Tor gelang den Gästen erst in der zehnten Minute, der Rückstand wuchs in der Folge weiter an. Der KSC wollte das Spiel schnell machen, leistete sich aber ungewohnt viele technische Fehler und verfiel zu oft in Hektik. Landshut setzte sich immer weiter ab. Die Gäste mussten nach einer schwachen Vorstellung einem 10:16-Pausenrückstand hinterherlaufen.

Kissings Trainerin Julia Rawein stellt um

Trainerin Julia Rawein stellte ihre Mannschaft für den zweiten Durchgang anders auf. Dieser taktische Wechsel half den KSC-Damen, wieder in die Partie hineinzufinden. Die Gäste kamen mit einem Zwischenspurt bis zur 40. Minute auf 16:18 heran. Das zwang die TG zu einer frühen Auszeit.

Doch Kissing brachte sich kurz vor dem Ausgleich immer wieder selbst um den Lohn der Arbeit. Einfache Fehler verhinderten, dass die Begegnung kippen konnte. Wenn es darauf ankam, spielten die Kissingerinnen dann doch wieder einen leichten Fehlpass oder waren in der Abwehr unaufmerksam. Landshut hatte in der Schlussphase mehrfach die Chance, vorentscheidend wegzuziehen. Doch Kissings Torhüterin Anki Lang hielt ihre Farben mit zwei abgewehrten Siebenmetern und mehreren Paraden bei Kontern im Spiel. Angeführt von Jennifer Holthausen, der sechs Treffer gelangen, und der achtfachen Torschützin Sarah Gottwald kam Kissing noch einmal auf 27:28 heran. Doch zu mehr reichte es nicht, Landshut brachte seinen knappen Vorsprung über die Zeit. Nach zwei Siegen zum Auftakt verloren die Kissinger Handballerinnen erstmals in dieser Saison.

Trainerin Julia Rawein zog folgendes Fazit: „Wir haben leider nicht das Niveau der ersten beiden Spiele erreicht und waren vor allem in Hälfte eins viel zu fehleranfällig.“ Die Trainerin ärgerte sich über die erste Saisonniederlage. „Später hatten wir aber einige Möglichkeiten, das Spiel noch zu drehen. Landshut war aber stark genug, um unsere späte Aufholjagd gerade noch zu überstehen. Die schlechte erste Hälfte hat uns das Genick gebrochen.“

Kissinger SC Lang; Globisch; Pusch; Holthausen (6); Lenz (1); Huber (4); Osterhuber (1); Sirch; Ruchti (3); Zerbs; Gottwald (8/3); Winter (4); H. Neumeier; L. Neumeier.

