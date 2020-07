13:12 Uhr

Kissinger Reitturnier in Mergenthau auf Oktober verschoben

Alexander Wenzel auf Celeste war 2019 in Mergenthau dabei.

Gute Nachrichten für die Reitsport-Fans. Die Kissinger Turniertage können in diesem Jahr doch noch stattfinden. Anfang Oktober geht es an drei Tagen in Mergenthau rund.

Eigentlich hätte das mehrtägige Reitturnier in Mergenthau Ende Juni stattfinden sollen. Die Corona-Pandemie machte dem Reitverein Reitpark Mergenthau allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Durch die Lockerungen kann das Kissinger Turnier aber vom 2. bis 4. Oktober stattfinden. Im vergangenen Jahr jubelten 2500 bis 3000 Zuschauer den Sportlern zu. (AZ)

