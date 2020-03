vor 59 Min.

Kissinger SC: Ehemann Daniel war der Glücksbote für Irmi Kefer

So kennt man Irmi Kefer (rechts) beim Handball: entschlossen und kämpferisch. Sie wurde Sportlerin des Monats und sie wird noch ein Jahr an ihre erfolgreiche Karriere dranhängen.

Handballerin Irmi Kefer setzt sich bei der Abstimmung zum Sportler des Monats hauchdünn durch. Eine kleine Siegesfeier soll nachgeholt werden.

Von Peter Kleist

„Ich freue mich, ich freue mich wirklich riesig, das ist super“ – das war die Reaktion von Irmi Kefer, nachdem ihr Sieg bei der Wahl zum Sportler des Monats Februar der Friedberger Allgemeinen feststand. Und der fiel hauchdünn aus, denn sie hatte im Punkteranking am Ende ganze zwei Pünktchen Vorsprung auf den Tischtennisspieler David Hoksch.

Der Glücksbote, der die freudige Nachricht überbrachte, war übrigens ihr Mann Daniel, der auf der Homepage der Friedberger Allgemeinen am Donnerstagabend die Nachricht vom Erfolg seiner Frau entdeckt hatte. „Der war fast neugieriger als ich“, verriet die 46 Jahre alte Handballerin, die seit langen Jahren zu den Stützen der Landesliga-Damen des Kissinger SC zählt und dort immer noch die beste Werferin ist. 91 Tore stehen in der laufenden, aktuell noch unterbrochenen Saison zu Buche.

Irmi Kefer freut sich über den Sieg

„Ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass ich gewinne. Schließlich kennen mich ja viele Leute – nicht nur über den Handball, sondern auch durch meine lange Tätigkeit bei Zweirad Pfundmeir in Friedberg“, meinte die zweifache Mutter. „Und die Handball-Mädels haben auch mächtig Reklame für mich gemacht und die Abstimmung überall gepostet“, freute sich Irmi Kefer. Das hat sich rentiert. Sie brachte es im Internet auf 1340 Klicks, was in diesem Bereich zu Platz zwei und zwölf Punkten reichte, hatte mit 72 SMS genausoviele zu verzeichnen, wie David Hoksch, womit beide Platz eins belegten und je 15 Punkte erhielten und für sie wurden mit 112 die meisten Anrufe gezählt, was ihr weitere 15 Punkte einbrachte. Hier landete David Hoksch, der mit 1747 Klicks im Internet vorne lag, mit zwölf Anrufen nur auf Platz drei – hinter dem Sportfreunde-Judoka Manuel Felber, für den 22 Anrufe eingingen. Felber brachte es auf 108 Klicks im Internet und acht SMS. Somit kam Irmi Kefer auf 42 Punkte, David Hoksch auf 40 und Manuel Felber auf 32.





Ein bisschen gefeiert wurde bei Familie Kefer dann aber schon. „Wir haben natürlich gleich auf den Erfolg angestoßen – aber eben nur zu zweit, weil man ja wegen Corona zu Hause bleiben soll“, erzählte Irmi Kefer. Doch eine Siegesfeier mit ihren Handball-Mädels soll in jedem Fall noch nachgeholt werden. „Das werde ich definitiv noch machen“, meinte sie.

In der bayerischen Handball-Liga ruht der Ball

Apropos Handball. Noch ruht der Betrieb in den bayerischen Handball-Ligen bis mindestens 19. April. Glaubt Irmi Kefer denn daran, dass die Saison noch fortgesetzt wird? „Nein, ich glaube nicht, dass da noch was geht. Das finde ich zwar schade, aber in dieser Lage wäre eine komplette Absage wohl die vernünftigere Entscheidung“, so Imri Kefer. „Von uns ist ja keine mehr im Training und wir schicken zwar in unserer WhatsApp-Gruppe täglich Workout-Übungen rum, aber es fehlt das handballspezifische Training“, erklärt die 46-Jährige.

Und was den Handball anbetrifft, so gibt sich die einstige Regionalliga-Spielerin kämpferisch. „Ich hatte ehrlich mit dem Gedanken gespielt, nach dieser Saison aufzuhören – aber so, mit einer abgebrochenen Saison, so höre ich nicht auf“, sagte Irmi Kefer entschlossen. Kissings Handballerinnen können sich also auch weiterhin auf Tore von Irmi Kefer verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren:



Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen