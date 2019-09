14:07 Uhr

Kissinger SC demontiert den Tabellenletzten aus Kriegshaber

Der Kissinger SC mit Pascal Mader (in blau) hat deutlich beim TSV Kriegshaber gewonnen.

Kissing lässt dem TSV Kriegshaber nicht den Hauch einer Chance und ist mit einem 0:6 am Ende noch gut bedient.

Von Roland Gottwald

Das Ziel des Kissinger SC beim Auswärtsspiel in Kriegshaber war eindeutig: Ein Sieg beim Tabellenletzten der Kreisliga Augsburg sollte unbedingt her. Am Ende gab es nicht nur drei Punkte für das Team, sondern gleich sechs Tore zu bejubeln.

Jeder einzelne Spieler sah sich nach dem jüngsten Misserfolg gegen Lagerlechfeld in der Pflicht und brachte dies auch dementsprechend auf den Platz. Bezeichnend für die Leistung der Gastgeber aus Augsburg war der Foulelfmeter von Yaya Bayo (53.), der kaum bis zur Torlinie kam und von Daniel Sedlmeier ohne Mühe sicher gehalten wurde. Nach einer äußerst schwachen Vorstellung war Kriegshaber mit dem 0:6 am Ende noch gut bedient, denn Kissing ließ vor allem in der ersten Halbzeit beste Chancen liegen – selbst aus einem Meter brachte Andreas Lachner den Ball nicht im Tor unter (41.). Gestartet waren die Gäste zuvor gut. Jonas Gottwald traf früh zur 1:0-Führung (4.). Nach einem Eckball erzielte Luca Ogino (41.) mit einem schönen Volleykracher die Pausenführung.

Kissinger SC mit vier Toren in der letzten halben Stunde

Nachdem der KSC zunächst auch in der zweiten Halbzeit eine Reihe vielversprechender Chancen vergeben hatte, erzielte Fabian Wrba (65.) am Ende eines Bilderbuchangriffs überlegt die vermeintliche Vorentscheidung. Die weiteren Treffer fielen dann sehr schnell hinterienander weg. Pascal Mader (71.) erzielte, nachdem er selbst im Strafraum gefoult wurde, per Strafstoß das 4:0. Eine Flanke von Lukas Genitheim verwandelte Jonas Gottwald (88.) sicher zum 5:0. Pascal Mader setzte zwei Minuten später den Schlusspunkt. Der TSV Kriegshaber war sichtlich froh, als der souveräne Schiedsrichter Tobias Heuberger pünktlich abpfiff.

Kissinger SC Sedlmeier, Wrba, Genitheim, Graf, Lang, Mader, Schuller (46. Juppe), Lachner (62. L. Zincke), Gottwald, Horak (72. Gruber), Ogino – Tore 0:1 Gottwald (4.), 0:2 Ogino (41.), 0:3 Wrba (63.), 0:4 Mader (FE, 71.), 0:5 Gottwald (88.), 0:6 Mader (90.) – Schiedsrichter Tobias Heuberger (Möttingen) – Zuschauer 50

