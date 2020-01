vor 37 Min.

Kissinger Titel für Thomas Gräbner

Die Vereinsmeisterschaft ist die erste Formüberprüfung beim Kissinger SC.

Von Johann Hamberger

Gleich zu Jahresbeginn, noch vor dem Start der Rückrunde, überprüften die Tischtennis-Spieler des Kissinger SC ihre Form beim Vereinsmeisterschaftsturnier. Insgesamt 14 Teilnehmer im Doppel und Einzel hatten sich in der Mehrzweckhalle eingefunden und nach spannenden Spielen konnte sich Thomas Gräbner im Einzel den Meistertitel 2020 sichern. Der Doppeltitel ging an Peter Fuchs und David Hoksch.

Doppel in einer Klasse

Abteilungsleiter Andreas Riemer begrüßte die Teilnehmer und erläuterte, dass die Doppelkonkurrenz in einer Klasse ausgetragen wird. Um Chancengleichheit herzustellen und auch interessante Spiele zu generieren wurden die Doppel zusammengelost. In der Gruppe A sicherten sich Fuchs/Hoksch mit zwei Siegen vor Grübl/Bing und Lilien Heit/Hans Albrecht den Gruppensieg. In der Gruppe B ging es wesentlich spannender zu. Am Ende hatten drei Paarungen 2:1 Punkte. Mit 6:3 Sätzen sicherten sich Schulz/Steinhart den Gruppensieg. Jeweils 6:4 Sätze hatten Kerler/Schneider und Gräbner/Hamberger, doch aufgrund des Sieges im direkten Vergleich zogen Gräbner/Hamberger in das Spiel um Rang drei ein. Geisler/Krauser belegten Rang vier in der Gruppe B.

Klare Sache im Finale

Im Finale ließen Fuchs/Hoksch nichts anbrennen und siegten gegen Schulz/Steinhart mit 3:0. Dritte wurden Gräbner/Hamberger mit einem 3:1 gegen Grübl/Bing.

Die Einzelkonkurrenz wurde in vier Gruppen mit Finalspielen durchgeführt. In der Gruppe A siegte klar Thomas Gräbner vor Johannes Steinhart, Hans Hamberger und Jonah Krauser. Den Sieg in der Gruppe B holte sich Gerhard Grübl vor Hans Albrecht, Klara Kerler und Lilien Heit. Die Gruppe C ging an Florian Schneider vor Horst Geisler und Johannes Bing und die in der Gruppe D war Peter Fuchs vor Christian Schulz und David Hoksch erfolgreich.

Attraktive Zwischenrunde

Es folgte die Zwischenrunde, in der jeweils die vier Gruppenzweiten, -dritten und -vierten zu den Platzierungsspielen gelost wurden. Das erste Halbfinale der Gruppenersten war die Neuauflage des Vorjahres-Finales, doch heuer konnte sich in einem ebenso spannenden Spiel Peter Fuchs gegen Florian Schneider mit 3:2 durchsetzen. Im zweiten Halbfinale der Gruppenersten siegte Thomas Gräbner mit 3:1 gegen Gerhard Grübl.

Im Spiel um Platz drei behielt Florian Schneider mit 3:1 die Oberhand und im hochklassigen Finale holte sich Thomas Gräbner mit 3:2 den Vereinsmeistertitel 2020 gegen Peter Fuchs.

