Kissinger gehen enttäuscht vom Platz

Das Team verschenkt einen sicher geglaubten Heimsieg. Vor dem Halbzeitpfiff liegt der KSC noch mit 3:0 in Führung, doch dann folgt der Niedergang.

Von Roland Gottwald

Der Kissinger SC unterlag erneut in der Fußball-Bezirksliga. Die doch recht deutlichen Ansagen von Abteilungsleiter Mario Borrelli und Trainer David Bulik brachten zwar eine klasse erste Halbzeit, aber durch nicht nachvollziehbare Spielerwechsel schenkte man einen sicher geglaubten Heimsieg gegen den FC Heimertingen her.

Der Gast hatte bereits vor dem Spiel sechs Punkte mehr auf dem Konto, somit war man gewarnt. Mit dem im ersten Abschnitt überragenden Spielertrainer David Bulik ging man auch bis zum Halbzeitpfiff deutlich mit 3:0 in Führung, die aber nur bis 58. Minute hielt. Dann begann mit der Auswechslung von Julian Büchler – ganz stark auf der rechten Seite agierend – und Jonas Gottwald – der die „Sechs“ in den letzten Wochen stark interpretierte, auch wenn dieser mit Gelb vorbelastet war – der Niedergang. Nicht nur die Kissinger Anhänger hatten für die beiden Auswechselungen in der 61. Minute ein Kopfschütteln parat.

In der 13. Minute war der KSC bereits in Führung gegangen. Lang legte auf halb links und David Bulik schlenzte den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck. Nur sieben Minuten später das 2:0. Mader spielte den Traumpass und Julian versenkte den Ball sicher im langen Eck. Dann scheiterte Hamid Byram aus zwei Metern am Querbalken (24.). Und das nächste Durcheinander in der Gästeabwehr nutzte Bulik erneut mit aller Cleverness zur 3:0-Führung (39.). „Löwe“ Genitheim vereitelte mit letztem Einsatz den Anschlusstreffer vor dem Pausenpfiff (40.).

Pascal Mader hatte dann kurz nach Wiederanpfiff die sichere Chance zum 4:0. Die starke Hereingabe von Julian Büchler zog er um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei. Da war sie wieder die schlechte Chancenverwertung des Kissinger SC. Der Gast hatte in der Halbzeit mit Dodel und Schmid zwei neue Offensivkräfte gebracht und gerade die brachten den KSC immer mehr in Verlegenheit.

Den ersten KSC-Fehler, der bereits im Mittelfeld entstand, nutzte Schädle zum 3:1 (59.), dann kamen die besagten Wechsel und Kissing ging damit das Tempospiel nach vorne vollkommen verloren und man kam folgerichtig auch nicht mehr gefährlich in Tornähe. Dann erzielte Genitheim nach strammer Hereingabe von Breher noch ein Eigentor (64.) und wieder drei Minuten später glich Lahode das Ergebnis aus.

Alexander fabrizierte mit einer unnötigen Einlage im Strafraum einen Foulelfmeter und der gute Schiedsrichter Deak hielt ihm dafür auch noch die Rote Karte unter die Nase. Mit Gelb-Rot wäre es zumindest keine Dreifachbestrafung gewesen.

Spielertrainer Amann ließ sich nicht lange bitten und erzielte den Siegtreffer (72.). Das Aufbäumen der dezimierten Kissinger brachte keinen Erfolg, der letzte Schuss von Carsten Binder ging knapp am Tor vorbei (90.+2). Jetzt steckt man durch die verschenkten Punkte so richtig im Abstiegsstrudel und die kommenden Aufgaben werden sicher nicht einfacher.

Kissing Sedlmeier, Gashi (70. Binder), Wrba, Kergel, Bulik, Genitheim, Lang, Büchler (61. Springer), Mader, Ganibegovic, Gottwald (61. Jamitzky) – Tore 1:0 Bulik (13.), 2:0 Büchler (20.), 3:0 Bulik (39.), 3:1 Schädle (59.), 3:2 Genitheim (ET, 64.), 3:3 Lahode (67.), 3:4 Amann (72.) – Rote Karte Kergel (71./KSC) – Schiedsrichter Deak (TSV Rain) – Zuschauer 70

