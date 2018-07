vor 11 Min.

Kissingerinnen rufen Bestleistung ab Lokalsport

Bei den Meisterschaften des Kreises Mittel- und Nordschwaben landet der Nachwuchs auf den vorderen Plätzen.

Von Sabine Radke

Bei den Meisterschaften des Leichtathletikkreises Mittel- und Nordschwaben war auch der Kissinger SC am Start. Die älteren Athleten maßen sich am ersten Tag auf der neu renovierten Anlage der SpVgg Auerbach-Streitheim.

Vom Kissinger SC war bei der Altersklasse der Frauen Elena Weber mit dabei. Ihre erste Disziplin an diesem Tag war der Weitsprung. Trotz der zum Teil starken Windböen sprang sie mit 4,69 Metern fast an ihre persönliche Bestleistung heran und konnte sich über den dritten Platz freuen.

Im anschließenden Sprint über die 100 Meter reagierte sie beim Startschuss sehr gut. Am Ende merkte sie den gewaltigen Gegenwind und schaffte es daher nicht, ihre Bestleistung zu verbessern. Dies gelang ihr jedoch im anschließenden Hochsprungwettbewerb. Mit der Höhe von 1,42 Metern sicherte Elena sich den vierten Platz.

Am zweiten Tag gingen die U16- und U14-Athleten in Schwabmünchen an den Start. Lenja Huber startete in der Altersklasse U14. Die Zwölfjährige durfte sich über neue persönliche Bestleistungen in allen drei Disziplinen freuen. Über die 75 Meter erreichte sie zum ersten Mal unter zwölf Sekunden in 11,98 als Dritte das Ziel. Im anschließenden 60-Meter-Hürdenlauf verbesserte sie sich mit der Zeit von 11,79 Sekunden über zwei Sekunden und wurde Zweite. Zum Abschluss des Tages legte sie beim 800-Meter-Lauf die Strecke von zwei Stadionrunden in 2:57,05 Minuten zurück. Bei den Vierzehnjährigen starteten zwei Kissinger Athleten. Annika Becherer und Maya Kaltenborn qualifizierten sich im Weitsprung für das Finale der besten Acht. Annika zeigte eine sehr konstante Serie, sprang bei ihrem weitesten Versuch 4,47 Meter und erreichte den fünften Platz. Maya wurde mit einer neuen Bestleistung von 4,49 Metern Vierte.

Annikas zweite Disziplin war der Sprint über 100 Meter. Hier wurde sie in einem großen Teilnehmerfeld mit einer Zeit von 14,00 Sekunden gute Dritte. Über die 80 Meter Hürden wurde Maya mit nur einer hundertstel Sekunde Zweite. Sie verbesserte ihre Zeit um mehr als eine halbe Sekunde auf 13,93 Sekunden. Auch in ihrer letzten Disziplin, dem Speerwurf, konnte sie ihre Leistung verbessern. Mit 20,56 Metern wurde sie Dritte.

Johanna Asmussen (W15) war die älteste Kissinger Starterin in Schwabmünchen. Sie trat über die 800 Meter an. Von Beginn an setzte sie sich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Bereits nach der ersten Runde hatte sie sich beachtlich von ihren Verfolgern abgesetzt. Sie gewann das Rennen deutlich in der Zeit von 2:28,44 Minuten für sich. Johanna verbesserte sich mit dieser Zeit um drei Sekunden zum Lauf in der vorigen Woche und durfte sich verdient über den Kreismeistertitel freuen. Außerdem schaffte sie mit dieser Zeit die Qualifikationsnorm für die bayerischen U18-Meisterschaften, die in zwei Wochen in Erding stattfinden werden.

