vor 36 Min.

Kissings Damen dürfen wieder jubeln

Die Kissinger Damen – hier Sarah und Rebecca Gottwald, Franziska Oberhuber und Daniela Engelberger (von links) – hatten allen Grund zur Freude. Das 29:25 gegen Herrsching war der fünfte Sieg in Folge.

Die KSC-Damen feiern mit dem 29:25 gegen Herrsching ihren mittlerweile fünften Sieg in Serie. Anne Huber ist mit sieben Toren die beste Werferin.

Von Domenico Giannino

Die Kissinger Handballdamen bleiben in der Landesliga auf Erfolgskurs. Das 29:25 (13:9) gegen Herrsching war bereits der fünfte Sieg in Folge.

Nur in den ersten fünf Minuten lag Herrsching vorne. Kissing war im ersten Durchgang offensiv zunächst unkonzentriert, nur über die gewohnt starke Kreisläuferin Katrin Winter gelangen Treffer. Das 1:3 war aber bald aufgeholt, denn Ballgewinne durch die starke offensive Abwehr sorgten für einige leichte Treffer über den Gegenstoß. Und diese Defensive war in der nächsten Viertelstunde auch der Garant für die Kissinger Führung. Herrsching schaffte erst nach 23 Minuten seinen sechsten Nummer. Dennoch konnte Kissing aber nicht weiter davonziehen. Nach dem 7:4 stellte auch Herrsching auf eine offensivere Abwehrformation um, womit der KSC nicht zurecht kam. Zur Pause führte Kissing aber dennoch mit 13:9.

Die Abwehr steht sicher

Der KSC hatte aber die gefährlichste Herrschinger Angreiferin Andrea Petsch, die bislang die meisten Tore aller Akteure in dieser Saison geworfen hatte, gut im Griff. Die starke Defensive – bis zur 45 Minute war Herrsching nur mehr fünf Tore – war denn auch der Garant für die Vorentscheidung im zweiten Durchgang.

Anne Juliane Huber (Nummer 6) war Kissings beste Werferin. Bild: Peter Kleist

Hannah Ruchti war wieder einmal eine umsichtige Spielmacherin, davon profitierte auch die sehr dynamische Anne Huber, mit sieben Treffern die beste Kissinger Werferin an diesem Tag. Das 24:14 eine Viertelstunde vor Schluss war Ausweis der deutlichen Kissinger Steigerung nach der Pause. Bis kurz vor Schluss sah alles nach einem sehr deutlichen Heimsieg für den KSC aus, doch einige Wechsel und eine Konzentrationsmängel ließen die Gäste noch etwas näher herankommen. Der 29:25-Erfolg war aber nie gefährdet.

Jetzt kommen die Spitzenteams

Der fünfte Sieg in Folge und der neunte im elften Spiel sorgt dafür, dass die Damen in der Landesliga weiter den vierten Rang behaupten. Zum nächsten Heimspiel Mitte Februar empfängt der KSC den Dritten aus Landshut, zwei Wochen später kommt der Zweite München Laim in die Paartalhalle.

Trainerin Julia Rawein freute sich über den souveränen Auftritt: „Heute haben wir das wieder sehr gut gemacht. Die Abwehr hat erneut großartig funktioniert, Kathi Winter und Anne Huber waren ausgezeichnet im Angriff und haben aus einer geschlossen auftretenden Mannschaft herausgeragt. Momentan macht uns der Handball enormen Spaß, und wir alle sind stolz auf unsere tolle Siegesserie.“

Kissing Lang; Kefer (2); Pusch (4); Eder (1); R. Gottwald (2); Huber (7); Osterhuber; Ruchti (1); Englberger (1); Zerbs (2); S. Gottwald (5/1); Winter (4).

