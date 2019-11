vor 51 Min.

Kissings „Dritte“ gewinnt das Spitzenspiel

Kissing hält den TV Mering II nieder und ist nun alleiniger Tabellenführer. Auch die Herren IV des KSC bleiben in Tuchfühlung zu Platz eins.

Von Johann Hamberger

Die Herren III der Tischtennis-Abteilung des Kissinger SC erkämpfte sich mit zwei Siegen die alleinige Tabellenführung in der Bezirksklasse C Gruppe 2. Die Herren IV bleiben dem Spitzenreiter in der Bezirksklasse D nach Minuspunkten auf den Fersen.

Zwei Spiele kurz hintereinander

Die Herren II mussten kurz hintereinander zwei Spiele bestreiten. Zuerst hatte man die TT Augsburg SG III zu Gast und ging durch Doppelsiege von Braitmayer/Galbas und Steininger/Kröner mit 2:1 in Führung. Christoph Braitmayer musste in fünf Sätzen den Ausgleich zulassen, aber Horst Geisler, David Galbas, Jörg Felgenhauer, Uli Steininger und Piotr Kröner stellten auf 7:2 für den KSC. Braitmayer unterlag auch im zweiten Spiel mit 10:12 im fünften Satz, doch Geisler stellte den alten Abstand wieder her. Galbas unterlag zum 8:4, aber Felgenhauer machte den 9:4-Sieg perfekt.

Packendes Spitzenspiel

Nun stand das Spitzenspiel der beiden bisher ungeschlagenen Mannschaften zwischen dem TV Mering II und dem KSC III an. Der KSC startete famos mit drei Doppelsiegen von Geisler/Felgenhauer, Braitmayer/Galbas und Steininger/Kröner.

David Galbas

Im vorderen und mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt. Siegen von Christoph Braitmayer und David Galbas standen Niederlagen von Horst Geisler und Jörg Felgenhauer gegenüber. Mit Siegen von Uli Steininger und Piotr Kröner zogen die Kissinger sogar auf 7:2 davon. Doch warum auch die Meringer vorne in der Liga mitmischen, zeigte die zweite Einzelrunde.

Nachwuchstalent trumpft auf

Für den KSC punktete lediglich der souveräne David Galbas und so stand es vor dem Entscheidungsdoppel plötzlich nur noch 8:7. In einer spannenden Partie schafften Braitmayer/Galbas in fünf Sätzen den umjubelten Siegpunkt zum 9:7. Besonders hervorzuheben ist die bärenstarke Leistung des Nachwuchsspielers David Galbas, der mit zwei Einzel- und zwei Doppelpunkten sicherlich der „Matchwinner“ war. Nun geht es gegen Schlusslicht FSV Wehringen III.

Wie bereits gegen den SV Ottmaring II waren die Herren IV auch dem TSV Bobingen haushoch überlegen Norbert Harnohs, Nachwuchsspieler Johannes Bing, Edgar Ossner und Hans Hamberger ließen den Gästen keine Chance und siegten mit 8:0. Weiter geht es im vorletzten Vorrundenspiel bei der DJK Göggingen III am 2. Dezember.

