Kissings Herren auf der Erfolgsspur

Alle drei Teams sichern sich wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegs-Relegationsplätze oder den Klassenerhalt. Bei den Damen sieht es düster aus

Von Johann Hamberger

Die Herren I, II und III der Tischtennisabteilung des Kissinger SC fuhren wichtige Siege für die Relegationsplätze bzw. den Klassenerhalt ein. Bei den Damen sieht es dagegen weiter düster aus.

Gegen Aufsteiger FSV Wehringen ließen die Herren I in der Bezirksklasse A Gruppe 1 nichts anbrennen. Peter Fuchs, Olaf Nilson, Gerald Spengler, Max Lindner, Günter Schnepp und Gerhard Grübl gewannen alle drei Doppel und ihre Einzel zum klaren 9:0-Sieg.

In der nächsten Partie geht’s am Mittwoch, 27. März, gegen den Nachbarn TV Mering, gegen den man in der Vorrunde verloren hat. Das Ergebnis dieses Spiels ist auch entscheidend, welches dieser beiden Teams sich den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Bezirksliga sichern kann.

Die Herren II empfingen den Abstiegskandidaten SSV Anhausen II. Nach Doppelsiegen von Schneider/Albrecht und Heinrich/ Braitmayer führten die Hausherren mit 2:1. Diese Führung bauten Flo Schneider und Jochen Heinrich auf 4:1 aus, ehe Gerhard Grübl den Anschlusspunkt zulassen musste.

Das war es aber mit Punkten für die Gäste, denn Hans Albrecht, Peter Pemsl und Christoph Braitmayer sowie Schneider und Heinrich mit ihren zweiten Einzelsiegen machten das klare 9:2 perfekt. Als nächstes steht die Partie gegen den TV Mering II an. Auch dort muss man konzentriert zu Werke gehen, damit der Relegationsplatz in der Bezirksklasse B Gruppe 1 erreicht werden kann.

Einen tollen Sieg fuhren die Herren III um Mannschaftsführer Roland Nosky ein. Mit dem TTC Friedberg IV war ein Team zu Gast, gegen das man in der Vorrunde knapp verloren hatte. Nach den Doppeln lag man wieder mit 1:2 im Hintertreffen. Den Kissinger Punkt holten Galbas/Kröner.

Als Uli Steininger sein erstes Einzel verlor, waren es David Galbas, Piotr Kröner und Simon Vaclahovsky, die den 4:4-Zwischenstand erkämpften.

Doch die Friedberger legten mit zwei Siegen nach, ehe Kissing zum Schlussspurt ansetzte. Steininger, Galbas, Kröner und Vaclahovsky sowie Hans Hamberger machten den 9:5-Sieg perfekt. In der zweiten Begegnung gegen Spitzenreiter BC Rinnenthal gab’s nichts zu holen. Bei der 2:9-Niederlage schafften Steininger/Kröner im Doppel und Uli Steininger im Einzel die beiden Ehrenpunkte.

Mit 10:20 Punkten liegt man in der Bezirksklasse C Gruppe 2 zwar auf Rang sieben, aber bis zum Abstiegsplatz ist nur ein Punkt Differenz.

Wichtig wäre deshalb ein Sieg im nächsten Spiel gegen Tabellenschlusslicht SV Ottmaring.

Bei der klaren 2:8-Niederlage der KSC-Damen gegen Villenbach II gewann lediglich Petra Wunderlich zwei Einzel. Das Team bleibt weiter mit 5:27 Punkten am Tabellenende in der Bezirksklasse A Gruppe 2 und hat im nächsten Spiel Langenneufnach II zu Gast.

