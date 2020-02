vor 54 Min.

Kissings Herren treten wieder zu Hause an

Die Herren des Kissinger SC empfangen den BHC Königsbrunn und wollen in der Bezirksoberliga ihren vierten Sieg hintereinander einfahren.

Von Domenico Giannino

Das zweite Heimspiel nacheinander haben die Kissinger Handballer am Sonntag vor der Brust. Ab 17 Uhr kommt es zum Duell mit dem Drittletzten der Bezirksoberliga, dem BCH Königsbrunn.

Die Gäste sind jetzt bereits seit sieben Spielen sieglos, in dieser Zeit holten sie lediglich zwei Zähler mit Unentschieden gegen Friedberg II und Aichach.

Aber Königsbrunn verlor die Begegnungen gegen die Spitzenteams aus Göggingen und Haunstetten mit jeweils nur einem Tor Unterschied. In der Mannschaft kommen regelmäßig die A-Jugendlichen zum Einsatz, die es bis in die Bayernliga geschafft haben und sich dort mit Nachwuchsteams von höherklassigen Vereinen messen konnten.

Kissing ist wieder nicht komplett

Der Kissinger SC kann personell weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen. Mehrere angeschlagene und erkrankte Spieler stehen dem im Weg. Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, wer von diesen Akteuren am Sonntag im Kader stehen kann. Das macht die Personalplanung für den Tabellendritten zu einer echten Herausforderung.

Kissing geht mit dem Rückenwind von drei Siegen am Stück in das Heimspiel. Souverän war der Auftritt der ersatzgeschwächten Mannschaft am letzten Samstag gegen Ichenhausen aber nicht. Der KSC gewann zwar letztlich ungefährdet gegen den Tabellenvorletzten, aber vor allem in der zweiten Hälfte ließen die Kissinger einige Wünsche offen.

Trainer Füsi warnt: "Das wird kein Spaziergang!"

Kissings Trainer Janos Füsi will daher für den Sonntag Verbesserungen sehen: „Das letzte Spiel war etwas zu chaotisch für meinen Geschmack. Gegen Königsbrunn werden wir aber wieder einige Ausfälle haben, darum ist es wichtig, dass wir uns die Kräfte gut einteilen. Sicherlich sind wir zu Hause favorisiert, gegen die unangenehm zu spielenden Gäste wird es aber kein Spaziergang.“

