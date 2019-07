vor 17 Min.

Kissings Lauftalent Jakob Stade zahlt Lehrgeld

Jakob Stade macht bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm Bekanntschaft mit den rauen Bedingungen auf der 800-Meter-Strecke.

Von Andreas Greppmeir

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend U20/U18 im Ulmer Donaustadion sollten eigentlich der Höhepunkt der Saison für Jakob Stade (U18) vom Kissinger SC werden. Mit zwei herausragenden Läufen über die 800 Meter in der jüngsten Vergangenheit durfte er sich durchaus Hoffnungen auf den Einzug in das Finale der besten Deutschen in seiner Altersklasse machen.

Schön früh wird der Kissinger ausgebremst

Im zweiten Vorlauf ging Jakob auf Bahn zwei an den Start. Jeweils die drei Ersten des jeweiligen Vorlaufs sowie ein Zeitschnellster aus allen Vorläufen würden sich für den Endlauf qualifizieren. Jakob Stade war zwar hoch motiviert, kam jedoch von Anfang an mit den rauen Bedingungen, die auf deutscher Ebene herrschen nicht klar. Nach 100 Metern, also am Ende der ersten Kurve, dürfen die 800-Meter-Läufer auf die Innenbahn wechseln, wobei es gilt, sich eine gute Ausgangsposition zu sichern. Völlig unerwartet wechselte dabei vor ihm ein Läufer von der Innenbahn auf Jakob Stades Bahn zwei und zwang den jungen KSC-Athleten das erste Mal zum Bremsen und brachte Jakob damit aus dem Laufrhythmus.

Drei Sekunden hinter dem Sieger

Auch im weiteren Verlauf des taktisch geprägten Rennens wurden des Öfteren die Ellenbogen eingesetzt und schon mal am Trikot gezogen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Eine Situation die Jakob nicht nur unbekannt war, sondern mit der er auch nicht zurecht kam. Beim Zieleinlauf fand sich Jakob Stade somit am Ende des Feldes wieder, wobei zwischen dem Ersten des Vorlaufs, Adrian Engstler vom TV Villingen, und Jakob Stade lediglich drei Sekunden lagen.

Um so bedauerlicher ist der verpasste Einzug ins Finale von Jakob Stade, der mit einer Zielzeit von 2:03,26 Minuten in der Ergebnisliste geführt wurde, wenn man bedenkt, dass er mit einer Qualifikationszeit von 1:58,57 Minuten nach Ulm angereist war.

Für Jakob Stade war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften eine neue Erfahrung, aus der er für die Zukunft lernen und sich sicher weiterentwickeln kann.

