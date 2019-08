vor 20 Min.

Kissings Reserve führt dreimal und gewinnt nicht

Die Zweite des TSV Friedberg holt gegen Haunstetten gar keine Punkte

In der A-Klasse Augsburg-Mitte rollt der Ball wieder.

In einer flotten Auftaktpartie hatte Friedbergs Zweite das schlechtere Ende. Die Gäste entführten nicht unverdient drei Punkte. Jonathan Wiest brachte vor der Pause die Haunstetter 2:0 in Führung, ehe Madi Hasani das Anschlusstor gelang. Als Janick Klein das 3:2 schoss, schien die Partie gelaufen, aber Cosmas Bür brachte die Elf von Markus Specht nochmals auf 2:3 heran. Und der Ausgleich lag in der Luft. Aber Admir Hajdarevic sorgte für die Entscheidung. (pt)

Tore 0:1 Wiest (1.), 0:2 Wiest (25.), 1:2 Hasani (32.), 1:3 Klein (60.), 2:3 Bür (73.), 2:4 Hajdarevic (87.)

Der Kissinger SC hatte mit FC Alba Augsburg gleich einen Hammergegner zu Gast. In einem durchwegs fairen Spiel trennte man sich zum Wohl der Zuschauer mit einem 4:4-Unentschieden. Dabei erzielten die beiden besten Spieler ihrer Mannschaft, aufseiten des KSC Daniel Knoll (11., 27.), mit zwei tollen Treffern und Maloku (23., 33.) mit dem jeweiligen Ausgleich die ersten vier Tore. Selmani erzielte vor der Halbzeit noch die Gästeführung (42.), die wiederum Knoll ausglich (65.). Der eingewechselte Nico Gruber erzielte die vorübergehende Heimführung (66.). Nachdem Marius Mustafa zum 4:4 ausgeglichen hatte, wäre sogar der KSC-Siegtreffer durch Roman Große möglich gewesen. Daniel Schmaus im Tor vom FC Alba hielt den gerechten Punkt in der Nachspielzeit fest. (rgw)

Tore 1:0 Knoll (11.), 1:1 Maloku (23./EM), 2:1 Knoll (27.), 2:2 Maloku (33.), 2:3 Selmani (42.), 3:3 Knoll (65.), 4:3 Gruber (66.), 4:4 Mustafa (75.)

