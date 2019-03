vor 19 Min.

Kitzler hält nun alleine die Stellung

Der SV Mering muss beim Tabellenführer Türkspor Augsburg antreten. Vor dem Spiel gibt es schlechte Nachrichten für die Mannschaft.

Von Philipp Schröders

Nach dem Rücktritt seines Trainerkollegen Christian Cappek ist Gerhard Kitzler nun beim SV Mering wieder auf sich alleine gestellt. Wie berichtet hatte Cappek seine beiden Ämter, er war auch Teammanager, aufgegeben, weil er sich beruflich und beim Hausbau zu sehr eingespannt fühlt.

Beim Spiel am Sonntag beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga, Türkspor Augsburg, wird Kitzler also alleine am Seitenrand stehen, Anstoß ist um 15 Uhr. Der 63-Jährige schränkt ein: „Ich habe ja auch im ersten Jahr keinen Co-Trainer gehabt.“ Er betont aber, dass er den Rücktritt seines Kollegen sehr bedauert. „Er hat sich mit viel Herzblut für den Verein und den Fußball eingesetzt.“ MSV-Präsident Georg Resch hatte nach dem Rücktritt von Cappek angekündigt, nun nach einem neuen Co-Trainer Ausschau zu halten. Kitzler sieht da aber gar keinen Bedarf. „Ich habe früher auch oft keinen Co-Trainer gehabt“, sagt Kitzler, der bereits mit vielen Teams in der Region erfolgreich war. Er wünscht sich vielmehr einen Betreuer. „Jemand, der das ganze Umfeld im Blick hat, zum Beispiel die Getränke und die Trikots. Der fehlt uns seit anderthalb Jahren.“

Vor dem Spiel beim Tabellenführer muss der MSV nicht nur den Weggang des zweiten Trainers verkraften. Unglücklicherweise für Mering hat sich auch Torwart Nicolas Köpper verletzt. Das trifft das Team besonders hart, weil die andere Stammkraft im Kasten, Adrian Wolf, am vergangenen Wochenende gegen Memmingen II ebenfalls verletzt ausgewechselt werden musste. Nun setzt Kitzler gegen Türkspor Augsburg auf den jungen Simon Kratzer. Auf der Bank sitzt dann noch Andreas Steinhart, der eigentlich sonst nur in der A-Klasse für die Zweite hält. „Uns weht der Wind entgegen“, sagt Kitzler.

Der SV Mering steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld. Garmisch-Partenkirchen auf dem 15. Relegationsplatz hat nur zwei Punkte weniger. Türkspor hat seine letzten drei Partien gewonnen und liefert sich an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Landsberg. „Die sind eine Extraklasse“, sagt Kitzler. Türkspor verfüge über viele erfahrene Spieler, die bereits in der Regionalliga aktiv waren.

„Ich hoffe auf eine Trotzreaktion der Mannschaft“, sagt der MSV-Trainer im Hinblick auf die personelle Situation. „Da wir zum Tabellenführer müssen, haben wir eigentlich nichts zu verlieren.“

Die weiteren Spiele Illertissen II – Kaufbeuren, Ichenhausen – Wolfratshausen, Memmingen II – Landsberg (alle Samstag, 14 Uhr); Olching – Gundelfingen (Samstag, 14 Uhr), Neuburg – Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr), Oberweikertshofen – Geretsried (Samstag, 16 Uhr); Aystetten – Kempten (Sonntag, 14 Uhr), Egg – Gilching (Sonntag, 15 Uhr)

