vor 47 Min.

Klasse Saisonstart für Mering

Zwei Meringer Tanzpaare zeigen bei einem Turnier in Amberg, was in ihnen steckt.

Von Alexandra Wandera

Mit dem Jubiläums-Cup der „Chilli-Rockers“ in Amberg, den diese anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens ausrichteten, starteten die Meringer Rock’n’Roller in die neue Saison. Und das erfolgreich.

Erstes Turnier der Saison

Die Crazy Dancers des SV Mering schickten zwei Paare zum ersten Turnier der neuen Saison. Dies waren zum einen das noch junge Paar Aurora Paoli mit Simon Mächtle, welche ihr erstes richtiges Turnier zusammen bestritten. Aurora tanzt erst seit eineinhalb Jahren und Simon hatte bis letztes Jahr noch eine andere Tanzpartnerin. Seit ziemlich genau einem Jahr sind die Beiden nun ein Tanzpaar. Schon beim Aufwärmen spürte man die Nervosität, aber auch den Willen zu zeigen, was in ihnen steckt. In der fünften Runde war es dann soweit und sie durften ihre schon relativ anspruchsvolle Choreografie zum Besten geben. Sie lieferten eine fehlerfreie und sehr gute Runde ab und setzten die von den Trainern gewünschten Punkte sehr gut um. Am Ende erreichten sie einen guten fünften Platz, der ihnen wertvolle Punkte für die Südcup-Rangliste bringt.

"Alte Hasen" auf Platz zwei

Mit dabei waren auch die „alten Hasen“ Elisabeth Schramm mit Johannes Guha. Die beiden hatten sich als Ziel gesetzt, gut durchzukommen, da aufgrund von Abitur und Arbeit mit teilweise Schichtdienst die Trainingsintensität nicht so hoch ist, wie sich alle wünschen würden. Elisabeth und Johannes zeigten eine ansprechende Choreografie, die sie mit viel Freude und guter Ausstrahlung präsentierten. Die Akrobatik lief ebenso fehlerfrei wie die Tanzelemente. Und so konnten sich das Paar, Trainer und Eltern über einen tollen zweiten Platz freuen, der auch ihnen wichtige Punkte für die Qualifikationsrangliste einbringt.

Themen folgen