Knappe Entscheidung in der Gauliga

Peter Diepold, der Mannschaftsführer von Tell Eurasburg, in Aktion. Sein Team ist in der Gauliga nach dem vierten Wettkampftag der Auflageschützen an der Spitze.

Die Auflageschützen im Gau Friedberg stellen einmal mehr ihre Treffsicherheit unter Beweis. KK-Mering erreicht das beste Ringergebnis. Eurasburg bleibt an der Spitze

Von Günter Friedl

Die Auflageschützen im Gau Friedberg zeigten sich einmal mehr sehr treffsicher. In einigen Klassen gab es am 4. Wettkampftag durchaus sehr knappe Entscheidungen.

Die bisher sehr konstanten Eurasburger Tellschützen sicherten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auch in der vierten Runde der Auflagenwettkämpfe die Tabellenführung in der Gauliga. Diesmal war der Sieg mit 925,3 Ringen aber ganz knapp. Das Team von Schützenkranz Wulfertshausen lag nur 0,4 Ringe zurück. Obwohl der Tegernbacher Simon Foigtmannsberger das beste Einzelergebnis mit 311,8 Ringen in der Gauliga erzielte, blieb für seine Mannschaft mit 916,6 Ringen nur Platz drei, aber klar vor den wieder nicht zufriedenen Gunzenleeschützen Kissing.

Mering holt vorzeitig die Meisterschaft

Als überragend muss man die ungeschlagene Mannschaft von KK Mering I in der A-Klasse einordnen. Ihr Mannschaftsergebnis von 934,6 Ringen war sogar das beste Resultat über alle Klassen. Damit haben sich die Meringer bereits zwei Runden vor dem Saisonende die Meisterschaft mit einem uneinholbaren Vorsprung gesichert. Ein Spitzenergebnis mit 313,3 lieferte der Meringer Roland Wankerl. Mit 912,6 Ringen errang Schützenkranz Wulfertshausen II Platz zwei mit hauchdünnem Vorsprung vor KK Harthausen-Paar (912,2). Aufgrund der guten Ergebnisse dieser Mannschaften musste sich Wildmoser Egenburg mit 906,7 Ringen mit Platz vier zufrieden geben. Da konnte auch das beste Einzelergebnis aller Damen von Monika Bittner (306,9 Ringe) nicht helfen.

Ihre gute Form bestätigten in der B-Klasse Hubertus Baindlkirch I mit ihrem Mannschaftsergebnis von 910,8 Ringen. Daniela Bayer verhalf mit ihrem Ergebnis von 305,2 Ringen der Baindlkircher Mannschaft zum Sieg in der B-Klasse in dieser Runde. Die SG Bachern folgte auf Platz zwei vor Eisbachtaler Rinnenthal und den abgeschlagenen und punktlosen Hörmannsberger Birkhahnschützen.

Ebenso punktlos blieben die Schützen von Mering-St. Afra in der C-Klasse. Die Lokalrivalen von KK Mering II waren wieder nicht zu erreichen. Übermächtiger Sieger in der C-Klasse war zum vierten Mal hintereinander die SG Ried mit einem beachtenswert guten Ergebnis von 932,1 Ringen. Die drei Rieder Einzelschützen, allen voran Stefan Hieble mit 311,9 Ringen, waren zugleich auch die besten Einzelschützen in dieser Klasse.

Neuling Schmiechen dominiert weiterhin in der D-Klasse mit 909,5 Ringen. Die Meisterschaft ist damit sicher gestellt. Die ausnahmslos sich aus Schützendamen zusammensetzende Mannschaft von Eisbachtaler Rinnenthal II konnte diesmal wieder Platz zwei vor Baindlkirch II behaupten.

Beste Einzelschützen

Simon Foigtmannsberger (Tegernbach) 311,1 Ringe; Bernhard Fischer (Wulfertshausen) 310,4; Peter Diepold 309,0; Karl Schorer 308,3 (beide Eurasburg)

Roland Wankerl 313,3 Ringe; Hans Bernhard 310,7; Josef Schuster 310,6 (alle Mering); Josef Kitzhofer (Harthausen) und Monika Bittner (Egenburg) je 306,9

Daniela Bayer 305,2 Ringe; Josef Nässl 305,1 (beide Baindlkirch); Anton Hörmann (Bachern) 303,8; Lorenz Ketzer 303,1 (Rinnenthal)

Stefan Hieble 311,9 Ringe; Rupert Reitner 310,5; Christian Bodsch 309,7; (alle Ried), Hermann Wolf 304,3 (Mering St. Afra)

Martin Thurner 305,3 Ringe; Eva Häfele (Schmiechen) 302,4; Ulrich Häfele 301,8 (alle Schmiechen); Daniela Gold (Rinnenthal) 298,9

Ergebnisse 4. Rundenwettkampf

1. Tell Eurasburg 925,3 Ringe; 2. Schützenkranz Wulfertshausen I 924,9; 3. Burgfrieden Tegernbach 916,6; 4. Gunzenlee Kissing II 896,8

1. KK-Mering 934,6 Ringe; 2. SK Wulfertshausen II 912,6; 3. KK Harthausen-Paar 912,2; 4. W. Egenburg 906,7

1. Hubertus Baindlkirch I 910,8 Ringe; 2. SG Bachern 906,9; 3. Eisbachtaler Rinnenthal I 902,8; 4. Birkhahn Hörmannsberg 883,6

1. SG Ried 932,1 Ringe; 2. KK-Mering II 898,5; 3. Auerhahn Mering St. Afra 876,9

1. Schmiechachtaler Schmiechen 909,5 Ringe; 2. Eisbachtaler Rinnenthal II 885,4; 3. Hubertus Baindlkirch II 878,0

