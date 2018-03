vor 32 Min.

Knapper Sieg gegen den Tabellenletzten Lokalsport

Der BSC Kissing hat überraschend Probleme beim TSV Burgebrach. Wie das Team die Partie dennoch gewinnt

Von Sandra Lederer

Nach der deutlichen Niederlage gegen den Tabellenersten PBC Memmingen am letzten Spieltag erhoffte sich das Snooker-Team des BSC Kissing nun, in Oberfranken wieder Punkte zu holen. Dabei erwies sich der Gastgeber TSV Burgebrach, der aktuell am Ende der Tabelle steht, allerdings als äußerst unangenehmer Gegner.

Erst in der dritten Runde fielen die entscheidenden Punkte zugunsten der Gäste aus Schwaben. Dies war vor allem einem starken Thomas Egger zu verdanken, der sich in allen drei Runden jeweils souverän gegen seine Gegner mit 2:0 durchsetzte – ein Befreiungsschlag nach der zuletzt eher mäßigen Leistung gegen Memmingen.

Eher mau sah es dagegen bei dem Kissinger Spieler Sebastian Seyßler aus, der als Ersatz für Roberto Abart antrat. In der ersten Runde lieferte er sich mit Peter Hoch ein Duell auf Augenhöhe, verlor aber knapp auf die letzte beziehungsweise die vorletzte Kugel. Ähnlich hart umkämpft war auch die zweite Runde, in der er sogar einen Frame gegen Jonas Gräbner gewinnen konnte. Doch auch zwei 22er-Breaks reichten am Ende nicht für einen Sieg aus, das 1:2 fiel erneut auf die pinke Kugel. Im dritten Spiel des Tages gegen Martin Reißig hatte der Neuling klar das Nachsehen und unterlag wieder deutlich mit 0:2.

Das Zünglein an der Waage war an diesem Spieltag der Kissinger Markus Hertle. Den ersten Frame gegen Reißig entschied er knapp für sich, und auch der zweite ging nach einer „Respottet Black“ – einer wiederaufgelegten schwarzen Kugel nach Punktegleichstand – auf das Konto des Kissingers, was sein Team nach der ersten Runde in Führung brachte. Dank zweier starker Breaks (30 und 33) fertigte er auch seinen zweiten Gegner Peter Hoch souverän ab. Da die Partie insgesamt dank der schnellen Siege von Thomas Egger bereits entschieden war, wurden die letzten Begegnungen aus Zeitgründen nur noch mit einer statt 15 roten Kugeln gespielt.

Dies kam den Gästen aber nicht zugute, denn beide Partien gingen auf das Gastgeber-Konto. Neben Seyßler musste sich auch Hertle deutlich geschlagen geben. So nahm der BSC Kissing einen denkbar knappen Gesamtsieg (5:4) mit nach Hause. Die nächsten Punkte müssen sich die Kissinger im eigenen Vereinsheim verdienen, dort wird am Sonntag, 25. März, der PBC Lauingen zu Gast sein.

Themen Folgen