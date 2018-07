vor 37 Min.

Landkreisschwimmer in Topform Lokalsport

Die erfolgreichen Landkreisschwimmer in Diensten des SV Augsburg, die bei den bayerischen Meisterschaften stark auftrumpften: Oliver und Robin Lienhart, Denis und Oliver Sczesny.

Bei den bayerischen Juniorenmeisterschaften in Nürnberg warten die Brüder Denis und Oliver Sczesny sowie Robin und Oliver Lienhart mit tollen Zeiten auf.

Von Christine Lienhart

In Topform präsentierten sich die vier Landkreisschwimmer Denis und Oliver Sczesny sowie Robin und Oliver Lienhart bei den bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften, die erstmalig in Nürnberg-Langwasser ausgetragen wurden. Die vier stammen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und gehen für den Schwimmverein Augsburg an den Start. 607 Teilnehmer aus 87 Vereinen kämpften zweieinhalb Tage lang um die Medaillen auf bayerischer Ebene.

Die vier Jungs riefen noch einmal ihre Topform ab und standen reihenweise auf dem Siegerpodest. Insgesamt 13 Medaillen gingen auf ihr Konto.

Denis Sczesny (Jahrgang 2003) siegte über 50 Meter Brust mit neuer Bestzeit von 31,98 Sekunden und wurde jeweils Zweiter über 100 Meter (1:11,11 Minuten) und 200 Meter Brust (2:37,09 Minuten).

Sein älterer Bruder Oliver (Jahrgang 1999) wurde in der Juniorenwertung zusammen mit Jahrgang 2000 gewertet. Der Abiturient erreichte trotz seines Trainingsrückstands einen dritten Platz über 100 Meter Brust in 1:09,12 Minuten und einen guten zweiten Platz über 200 Meter Brust, für die er 2:34,89 Minuten benötigte. Hier musste er nur dem Junioren-Europameisterschaftsteilnehmer aus Würzburg den Vortritt lassen. Die Brüder Robin und Oliver Lienhart waren „Vielstarter“ und gingen acht- zehnmal an den Start. Robin Lienhart lieferte sich im Jahrgang 2006 packende Kämpfe mit seinen Konkurrenten aus Hohenbrunn-Riemerling und München.

Über 400 Meter Freistil lagen die ersten vier Schwimmer gerade einmal acht Zehntelsekunden auseinander. Über seine Bronzemedaille in der Zeit von 4:49,80 Minuten war er sehr glücklich.

Bayerischer Jahrgangsmeister wurde Robin Lienhart über 100 (1:20,33 Minuten) bzw. 200 Meter Brust (2:53,60 Minuten), die Silbermedaille erkämpfte er sich über 200 Meter Lagen in 2:36,02 Minuten. Undankbare vierte Plätze erreichte er bei seinen Starts über 100 und 200 Meter Freistil sowie 100 Meter Rücken (1:13,62 Minuten), meistens nur einen Wimpernschlag von Platz drei entfernt.

Der Gymnasiast Oliver Lienhart (Jahrgang 2001) startete sehr gut in die Meisterschaften und beendete sein Rennen über 400 Meter Freistil mit neuer Bestzeit von 4:28,57 Minuten als Erster und holte damit die Goldmedaille. Bei seinen weiteren Starts erreichte er zweite Plätze über 200 Meter Brust (2:34,56 Minuten) und 200 Meter Rücken (2:19,49 Minuten). Mit einer neuen Bestzeit von 1:03,45 Minuten erkämpfte er sich über 100 Meter Rücken die Bronzemedaille. Auch er landete über 100 Meter Brust und 50 Meter Rücken (29,82 Sekunden) jeweils auf dem undankbaren vierten Platz.

Alle vier Schwimmer haben sich die Sommerpause nach den anstrengenden Wochen redlich verdient und werden erst Ende August wieder wettkampfmäßig ins Wasser steigen.

