Last-Minute-Sieg für Wulfertshausen

Gerade noch gebremst wird hier Ottmarings Daniel Schmuttermair (grünes Trikot) vom Wulfertshauser Tim Maier. Am Ende feierte der SVW im Friedberger Stadtderby gegen Ottmaring einen glücklichen 2:1-Sieg.

Spät gelingt das 2:1 im Derby gegen Ottmaring. Aufsteiger Bachern sorgt weiter für Furore. Ried punktet und Stätzling II freut sich über einen klaren Erfolg.

Von Reinhold Rummel

Friedberg Lange mussten die Wulfertshauser Fans warten, bis sie sich freuen durften – erst in der 90. Minute gelang Luca Korn der 2:1-Siegtreffer im Derby gegen Ottmaring. Aufsteiger Bachern sorgt weiter für Furore – diesmal siegte man mit 4:0 in Gundelsdorf.

Wulfertshausen – SV Ottmaring 2:1 Von einem sehr glücklichen Heimsieg sprach Bastian Schaller, der Wulfertshauser Trainer. „Das war schon mehr als Dusel, dass wir als Sieger vom Feld gehen konnten.“ In der Nachspielzeit gelang Luca Korn der Siegtreffer, als ihm Fabian Weihers den Ball durchsteckte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Platzherren durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Luca Korn nach einer Stunde in Führung. Ottmaring war aber fast im Gegenzug erfolgreich. Jonas Achter drückte den Ball an Keeper Vollbracht vorbei zum Ausgleich ins Netz.

Dann waren die Gäste sogar mehr am Drücker, bis die Nachspielzeit anbrach. Korn ließ die Heimelf erneut jubeln, während die Ottmaringer mit Schiedsrichter Florian Kockskämper haderten. „Wir hätten uns nicht beklagen brauchen, wenn es noch einen Strafstoß in der letzten Minute gegeben hätte“, so Schaller, der den Sieg gerne mitnahm.

Tore 1:0 Korn (58.) 1:1 Achter (63.) 2:1 Korn (90.) – Zuschauer 150

Gundelsdorf – SF Bachern 0:4 Die Sport-Freunde Bachern mischen die Kreisklasse weiter kräftig auf. Beim letztjährigen Tabellendritten siegte die Guggumos-Elf verdient mit 4:0. „Wir hatten eigentlich nie eine Chance“, sprach FCG-Berichterstatter Markus Riwan von einem sehr gebrauchten Nachmittag. Eine Halbzeit blieb man von Gegentreffern noch verschont. Zumal FCG-Spielertrainer Slupik in höchster Not auf der Torlinie den Ball von Julian Böhm abwehrte.

Bachern wirbelt den Gegner durcheinander

Dann aber wirbelte der Aufsteiger die Heimelf auseinander. Auf Zuspiel von Julian Böhm erzielte Michael Mandelka den Führungstreffer. Zwei Minuten später ließ Markus Gold mit einem strammen Flachschuss Keeper Hermann keine Abwehrchance. Und auch der Freistoß von Julian Böhm zappelte flach im unteren Toreck zum 3:0 für die Gäste im Netz. Mandelka gelang dann mit einem Billard-Tor der 4:0-Endstand, nachdem zuvor Julian Böhm nur die Unterkante anvisiert hatte. Die einzige Chance der Heimelf von Fabian Forster machte der Ex-Kissinger Keeper Nico Beil zunichte.

Tore 0:1 Mandelka (46.) 0:2 Gold (48.) 0:3 Böhm (61.) 0:4 Mandelka (67.) – Zuschauer 120

Rehling - Ried 2:2 Fast wäre der TSV Rehling erneut leer ausgegangen. „Wir haben aber diesmal gut dagegen gehalten und nach dem Rückstand nicht die Köpfe hängen lassen“, so TSV-Berichterstatter Manuel Rauscher. Technisch zeigte sich die Heimelf zudem verbessert gegenüber dem schwachen Auftritt beim Eröffnungsspiel in Bachern. „Klar hat uns auch das Überzahlspiel beflügelt“, sprach Rauscher dann von einer gerechten Punkteteilung. Ried begann sehr stark und führte durch einen Distanzschuss von Michael Meisetschläger und einem Treffer von Pascal Lakomiak nach einer halben Stunde bereits mit 2:0.

Elfmeter leitet die Wende ein

Die Wende leitete dann ein Foulelfmeter ein. Gästetorhüter Martin Hacker foulte Fabio Martens und den Strafstoß versenkte Marco Baur zum 1:2-Pausenstand. Zudem handelte sich mit dem Pausenpfiff Gästespieler Simon Janelt die Ampelkarte ein und konnte den Gang in die Kabine vorzeitig antreten. Bis zur 69. Minute stemmte sich der Gast gegen den Ausgleich, ehe erneut Marco Baur mit einem abgefälschten Distanzschuss zum 2:2-Endstand den Ball ins Rieder Tor hämmerte.

Tore 0:1 Meisetschläger (20.) 0:2 Lakomiak (25.) 1:2 Baur (41.) 2:2 Baur 71.) – Gelb-Rot Janelt (45., Ried) – Zuschauer 100

Stätzling II - Stotzard 4:0 Eine spielerisch starke Vorstellung bot die zweite Garnitur des Bezirksligisten. Gegen die robust agierenden Gäste aus Stotzard erzielte Sebastian Kneer bereits in der achten Minute die frühe Führung mit einem präzisen Flachschuss. David Acar legte den zweiten Treffer nach und noch vor dem Wechsel konnte Co-Trainer André Wolf den dritten Treffer durch Thomas Jakob notieren.

„Wir haben einfach besser das Spiel kontrolliert und dann auch verdient diesen Heimsieg eingefahren“, so Wolf. Kurz nach dem Seitenwechsel machte Jakob mit seinem zweiten Treffer alles klar. Spielertrainer Christian Jauernig scheiterte zwei Minuten vor dem Ende noch mit einem an Kneer verursachten Foulelfmeter an Schlussmann Käufer.

Tore 1:0 Kneer (8.) 2:0 Acar (26.) 3:0 Jakob (42.) 4:0 Jakob (55.) – Besonderes Vorkommnis Jauernig (FCS) scheitert mit Foulelfmeter an Käufer (88.) – Zuschauer 50

