Celine Spulak vom Kissinger SC wird Kreismeisterin

Die Kissinger Leichtathletin Celine Spulak feiert einen Erfolg. Sie wird Kreismeisterin über die 400 Meter.

Im Aichacher Josef-Bestler-Stadion sind im Rahmen eines Läuferabends auch die Kreismeisterschaften über die 400 Meter ausgetragen worden. Zwei Athletinnen des Kissinger SC waren mit am Start. Annika Becherer (U18) hatte sich für die 100 Meter gemeldet. Celine Spulak (U20) war in der Starterliste über die 400 Meter zu finden.

Zunächst war Becherer am Start. Eben diesen hatte sie in den letzten Wochen intensiv trainiert und konnte auch in Aichach davon profitieren. Sie kam schnell aus den Blöcken und wurde mit einer neuen persönlichen Bestzeit belohnt. Mit 13,44 Sekunden lief sie 22 Hundertstel schneller als im vergangenen Jahr und konnte sich über den zweiten Platz in ihrer Altersklasse freuen.

Erfolgreiche Kissingerin: Spulak fühlt sich gut in Form

Aufgrund der Abiturvorbereitungen muss das Training von Spulak zwar etwas hintenanstehen, dennoch fühlt sie sich gut in Form. Mit einem beherzten Start legte sie über die Stadionrunde von Beginn an ein gutes Tempo vor, das sie auch bis ans Ende durchhalten konnte, und überquerte so nach 64,32 Sekunden die Ziellinie. In ihrer Altersklasse wurde sie mit dieser Leistung auf den ersten Platz gewertet und konnte sich über den ersten Kreismeistertitel für die Kissinger Leichtathleten in diesem Jahr freuen.