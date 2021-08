Dasing räumt ab

TSV fährt bei Kreismeisterschaften in Aichach zahlreiche Medaillen ein

Bei den Landkreismeisterschaften in Aichach gingen 20 auch Athletinnen und Athleten des TSV Dasing an den Start.

In der Altersklasse M8 erzielte Simon Ullrich Platz acht (376 Punkte), Raphael Hanselbauer Platz 10 (357 Punkte) und Georg Lobpreis Platz zwölf (277 Punkte). Beim 800-Meter-Lauf erreichte Raphael Hanselbauer Platz drei mit 3:55,72 min, Simon Ullrich wurde mit 3:57,37 min Vierter. Maximilian Eichhorn (M9) lief die 800 Meter in 3:28,37 min (Platz sechs). Bei den W9 wurde Christina Krug Dritte (652 Punkte), Lara Karmann Sechste (512 Punkte), Laura Messner Siebte (472 Punkte), Melina Jung Neunte (442 Punkte), und Greta Speck wurde mit 328 Punkten Zwölfte. Im 800-Meter-Lauf wurde Greta Speck mit 4:25,06 Minuten Fünfte. In der W8 durfte sich Anna Potyka mit 692 Punkten über Silber freuen, Paula Hofmann erzielte mit 620 Punkten Platz vier, Olivia Czaplicka wurde mit 479 Punkten Achte und Lena Nägele mit 435 Punkten Neunte.

In der Mannschaftswertung freute sich das Mädchenteam mit 2955 Punkten über Silber. Beim 800-Meter-Lauf wurde Paula Hofmann in 3:34,17 Minuten Zweite, Anna Potyka mit 3:36,23 Dritte. Samuel Hanselbauer wurde in der M10 den Zweiter (801 Punkte), Vincent Stratmann mit 605 Punkten Sechster. Über 800 Meter holte Vincent Stratmann Silber in 3:13,21 Minuten, gefolgt von Samuel Hanselbauer (Dritter in 3:24,76 Minuten).

Victoria Bär holte mit 1055 Punkten Gold, Teresa Lehmann wurde mit 802 Punkten Fünfte. Im 800-Meter-Lauf siegte Bär (3:02,28), Lehmann wurde Achte (3:49,94). Bei der W11 erreichte Leonie Gaudig mit 1019 Punkten Platz vier, im 800-Meter-Lauf wurde sie Dritte. Johanna Gaugenrieder (W12) bekam mit 1180 Punkten Silber, ebenso über 800 Meter (2:54,31). Emma Spies erreichte in der W13 den dritten Platz (1003 Punkte), auf den 800 Metern lief sie zu Gold (2:57,05). (AZ)