Leichtathletik

06:58 Uhr

Eine Meringer Läuferin beweist ihr Talent in den USA

Die Meringerin Lisa Marie Petkov bei einem Lauf in den USA. Sie trägt das Trikot der University of Alabama. Die 24-Jährige sieht sich an der Universität sportlich gut aufgehoben und freut sich, dass sie länger in Amerika bleiben darf.

Plus Die 24-jährige Lisa Marie Petkov kommt aus einer Sportlerfamilie. Zurzeit studiert sie in Birmingham und gehört zum Uni-Team. Wie sie die das Land erlebt.

Von Rainer Einfeldt

Die Pandemie und den Wahlkampf in den USA hat die Meringerin Lisa Marie Petkov hautnah miterlebt. Die Leichtathletin studiert an der University of Alabama im amerikanischen Birmingham. Sie gehört auch zum Leichtathletikteam der UAB.

