Friedberg erringt fünf Titel bei Kreismeisterschaften

Der Nachwuchs des TSV beweist in Horgau seine Klasse. Besonders die junge Emilia Sickler überzeugt.

Bei perfekten äußeren Bedingungen – Sonnenschein und um die 25 Grad – trat der Leichtathletiknachwuchs des TSV Friedberg zu seiner Wettkampfpremiere in dieser Saison an. In Horgau fanden die Kreismeisterschaften im Mehrkampf für die Altersklassen U12, U14 und U16 statt.

Das Highlight des Tages lieferte Emilia Sickler. In der Klasse U14 musste sie vier Disziplinen absolvieren: 75-Meter-Sprint, Weitsprung, Ballwurf und Hochsprung. Nach starken 10,68 Sekunden im Sprint, 4,22 Meter im Weitsprung und 27,5 Meter mit dem 200-Gramm-Ball stand ihr erster Wettkampf im Hochsprung an. Ihre Einstiegshöhe von 1,20 Meter schaffte sie im ersten Versuch. Bei 1,48 Meter war sie die letzte verbliebene Athletin und übersprang auch hier die Latte. In der Endabrechnung kamen 1780 Punkte zusammen, womit sie die Zweitplatzierte um über 200 Punkte distanzierte und sich den Kreismeistertitel im Vierkampf für die Altersklasse W12 sicherte.

Leichtathletik: Amina Landmann holt sich den Kreismeistertitel

In der gleichen Altersklasse wurde Lara Keller Sechste (12,28 Sekunden, 3,26 Meter, 22 Meter und 1,12 Meter). Außerdem ging sie noch über 800 Meter an den Start, wo sie in 3:08,43 Minuten ins Ziel kam. In der Altersklasse W13 erreichte Emma Wörner den vierten Platz (11,17 Sekunden, 3,61 Meter, 22,5 Meter, 1,24 Meter).

In der Altersklasse U12 musste ein Dreikampf mit den Disziplinen 50-Meter-Sprint, 80-Gramm-Ballwurf und Weitsprung absolviert werden. Im Jahrgang 2010 lag Amina Landmann nach dem Sprint in 7,67 Sekunden und dem Ballwurf über 36 Meter knapp auf dem zweiten Platz. Nach einem hervorragenden Weitsprung auf 4,30 Meter sicherte sie sich den Kreismeistertitel. Zum Abschluss lief sie noch die 800 Meter in 3:00,15 Minuten. Den vierten Platz errang Fenja Dittfurth (8,11 Sekunden, 31,5 Meter und 3,82 Meter). Clea Zillmann landete auf dem achten Platz (8,52 Sekunden, 20 Meter und 3,42 Meter). Als Neunte kam Lilly Lauterbach in die Ergebnisliste. Nach 8,46 Sekunden über 50 Meter und 21 Meter mit dem Ball machte sie es im Weitsprung spannend. Nach zwei ungültigen Versuchen landete sie im dritten Versuch bei 3,26 Metern und sicherte wichtige Punkte für die Mannschaftswertung. Im Jahrgang 2011 landete Laura Simanowski auf dem zwölften Rang (9,38 Sekunden, 16 Meter und 2,96 Meter). Über die 800 Meter kam sie nach 3:09,24 Minuten ins Ziel. Die fünf Mädchen gewannen dann mit einem hauchdünnen Vorsprung von drei Punkten den Kreismeistertitel.

Mika Nobis vom TSV Friedberg macht es in der U12 spannend

In der Altersklasse U12 machte es Mika Nobis spannend. Er lief die 50 Meter in 8,15 Sekunden und warf mit dem 80-Gramm-Ball 30 Meter weit. Nur ein sehr guter Versuch im Weitsprung konnte ihn noch auf den ersten Platz katapultieren. Mit 3,74 Meter gelang ihm dies, und mit nur einem Punkt Vorsprung wurde er Kreismeister im Dreikampf. Sein gleichaltriger Teamkollege Dominik Gondro landete bei seinem ersten Wettkampf auf dem siebten Platz (8,61 Sekunden, 18 Meter und 3,51 Meter). Über 800 Meter blieb die Uhr bei 3:11,60 stehen. In der Altersklasse M11 erreichten Simon Stegherr (8,61 Sekunden, 29 Meter und 3,37 Meter) und Benedikt Kus (8,34 Sekunden, 25 Meter und 3,33 Meter) den fünften und sechsten Rang. Kus lief außerdem die 800 Meter in 3:04,80 und Simon in 3:09,38 Minuten.

Eine große Überraschung gelang Laurin Dittfurth in der Altersklasse M14. Er ist erst kurz dabei und zeigte im Vierkampf sein Talent. Nach 13,21 Sekunden über 100 Meter, 4,66 Meter im Weitsprung, 8,19 Meter mit der Vier-Kilogramm-Kugel musste er im abschließenden Hochsprung höher als die Konkurrenz springen. Das gelang: Mit 1,52 Metern wurde er Kreismeister.

Bei den Jugendlichen W14 ging Sophie Heinfeldner an den Start und wurde Zehnte (15,15 Sekunden, 3,90 Meter, 5,19 Meter, 1,24 Meter). Bei der W15 landete Lilli Nobis auf dem vierten Rang (15,77 Sekunden, 3,59 Meter, 5,52 Meter, 1,16 Meter).