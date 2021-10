Friedberg vorne dabei

DJK feiert bei schwäbischen Langstaffelmeisterschaften Erfolge

Bei den schwäbischen Langstaffelmeisterschaften im heimischen Stadion in Friedberg gingen die Nachwuchsleichtathleten der DJK Friedberg zum letzten Mal in dieser Saison an den Start und feierten einen erfolgreichen Abschluss.

Niklas Felix in der M10 lief 9,29 Sekunden über 50 Meter und die 800 Meter in 3:06,82 Minuten. In der M11 überzeugte Arthur Stier mit 8,55 Sekunden und 3:10,91 Minuten über die gleichen Streckenlängen. David Hündl zeigte bei seinem ersten Wettkampf mit 12,68 Sekunden über 75 Meter einen klasse Wettkampf und gewann zudem auch die 800 Meter in 3:03,00 Minuten. Der ein Jahr ältere Simon Schlesing brillierte mit 10,94 Sekunden über 75 Meter und hervorragenden 2:31,66 Minuten über die 800 Meter.

Mia Hildenbrand gewann mit 8,45 Sekunden die 50 Meter der W10 vor ihren Vereinskameradinnen Emilia Millekat (8,58 Sekunden), Lena Weber (8,73 Sekunden) und Sara Hündl (8,79 Sekunden), die ebenfalls erstmals Wettkampfluft schnupperte. Lisa Trautvetter in der W11 zeigte ein gutes 50-Meter-Rennen in 8,99 Sekunden. Über die 100 Meter in der W14 lief Lea Kroner 15,47 Sekunden, bei Christina Spätz (W15) blieb die Uhr bei 14,99 Sekunden stehen. Die gleichaltrige Emely Hartmann brauchte 15,18 Sekunden.

Anschließend gingen noch zwei Staffeln der DJK Friedberg im Meisterschaftsrennen über 3x800 Meter an den Start. Lena Weber, Emilia Millekat und Sara Hündl liefen in der U12 auf den zweiten Platz in der Kreismeisterschaftswertung mit 9:43,75 Minuten. Ebenfalls Platz zwei erreichten Christina Spätz, Emely Hartmann und Lea Kroner in der U16. Das Quartett darf sich nun schwäbischer Vizemeister nennen. (wiek)