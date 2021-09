Friedberger beweisen Bestform im eigenen Stadion

Plus Bei der schwäbischen Meisterschaft landen die Starterinnen und Starter der DJK und des TSV Friedberg oft auf dem Podest. Was den Ausrichterverein besonders freut.

Die Leichtathletiksaison wird weiterhin durch Corona geprägt. Aber am Samstag konnte die DJK Friedberg die schwäbischen Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14, im Friedberger Stadion ausrichten. Trotz späten Saisontermins – eigentlich waren die Meisterschaften bereits für Juni geplant – nahmen 257 Sportler aus 46 Vereinen den Termin wahr.