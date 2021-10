Friedbergerinnen trumpfen auf

TSV-Sportlerinnen holen bei schwäbischen Mannschaftsmeisterschaft Platz zwei

Bei den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften in Donauwörth ging der TSV Friedberg mit zwölf Teilnehmerinnen an den Start. Aufgrund der Größe des Teams konnte der TSV meist bis zu vier Athletinnen pro Disziplin ins Rennen schicken, jedoch gingen nur die zwei besten Leistungen in die Wertung ein.

Über 100 Meter starteten Sophia Nachbar (13,93 Sekunden), Ramona Czogalla (14,11 Sekunden), Jana Gerstner (14,31 Sekunden) und Kerstin Hahner (14,82 Sekunden). Nachbar, Czogalla und Gerstner bildeten zusammen mit Regina Bayer das Quartett für die 4 mal 100 Meter Staffel, das nach 53,88 Sekunden ins Ziel kam. Beim Diskuswurf waren Katrin Essigkrug (28,08 Meter) und Angelika Peschke (26,33 Meter) am Start. Ruth Schmid erreichte eine neue Saisonbestleistung mit der Weite von 19,80 Meter. Mit 1,36 Meter bzw. 1,32 Meter im Hochsprung sammelten Sophia Nachbar und Ramona Czogalla wertvolle Punkte für das Team und freuten sich über neue Saisonbestleistungen. 9,27 Meter von Katrin Essigkrug und 9,00 Meter von Regina Bayer wurden beim Kugelstoßen für die Wertung aufgenommen. Angelika Peschke erreichte in dieser Disziplin 8,92 Meter und Theresa Bayer 7,39 Meter. Beim 800 Meter Lauf erreichten Monika Aumiller (2:33,70 Minuten) und Karin Mossburger (2:54,72 Minuten) jeweils neue Saisonbestleistungen. Beim Weitsprung gelang Ramona Czogalla der weiteste Satz auf 4,88 Meter. Birgit Weichselbaumer kam auf 4,55 Meter. Kerstin Hahner erzielte mit 4,19 Meter eine neue Saisonbestleistung. Insgesamt erreichte das Team 6528 Punkte und freute sich über den schwäbischen Vizetitel.

Zudem ging ein TSV-Quartett in der weiblichen U16 an den Start. Über 100 Meter sammelten Emma Wörner (14,71 Sekunden) und Wencke Jöhnk (16 Sekunden) Punkte. Im Kugelstoßen stellte Wörner mit 6,56 Metern eine neue Saisonbestleistung auf. Die Wertung wurde von Lilli Nobis (5,87 Meter) ergänzt. Für sie war es eine neue persönliche Bestleistung. Eine Saisonbestleistung erreichte sie über 800 Meter in 3:25,23 Minuten. Sophie Heinfeldner blieb über 800 Meter mit 2:58,54 Minuten unter der 3-Minuten-Marke. Im Weitsprung gelang ihr der weitestes Satz auf 3,77 Meter. Wencke Jöhnk erreichte 3,29 Meter. In der 4 mal 100 Meter Staffel erreichte der TSV nach 59,78 Sekunden das Ziel. Am Ende standen 3615 Punkte und Platz vier zu Buche. (mmo)