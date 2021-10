Kissingerinnen punkten

KSC bei schwäbischer Mannschaftsmeisterschaft Dritter

In Donauwörth fanden die schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften statt und bildeten zugleich den Abschluss der Freiluftsaison der Leichtathleten. Für den Kissinger SC gingen sechs Sportlerinnen an den Start. Jede Athletin durfte an maximal drei Einzeldisziplinen und zusätzlich in der Staffel teilnehmen.

Bei den Mannschaftsmeisterschaften sind nicht zwingend die besten Zeiten oder Weiten ausschlaggebend. Die jeweils beste Punktzahl der entsprechenden Altersklasse wird in die Wertung aufgenommen. Über die 100 Meter lief Lucia Demharter (U20) 14,31 Sekunden und konnte 980 Punkte einsammeln. Ein starkes Rennen lieferte sie auch über die 800 Meter ab. Sie kam zwar hinter ihrer Vereinskollegin Celine Spulak (U20) ins Ziel, erreichte aber mit ihren 2:33,19 Minuten weitere 1005 Punkte. Beim Hochsprung blieb die Latte für Elena Weber (Frauen) bei 1,40 Meter liegen, dennoch stand Johanna Asmussen (U20) mit 1,28 Metern und 812 Punkten auf der Ergebnisliste vorne, womit sie den Ausfall von Nina Lacher gut kompensierte. Im Weitsprung war es Vanessa Udonsi (U16), die den Kissingerinnen weitere 1012 Punkte brachte. Mit 4,34 Metern wurde ihr bester Versuch gemessen. Im Kugelstoßen konnte Johanna Asmussen erneut punkten. Sie holte mit 7,81 Metern 804 Punkte. Der Diskuswurf war für den KSC aufgrund nicht idealer Trainingsmöglichkeiten im eigenen Stadion eine mögliche Schwachstelle.

Zwei Wochen intensives Training zahlten sich für Lucia Demharter (U20) aus. 17,88 Metern brachten 780 Punkte. Die 4x100-Meter-Staffel mit Lucia Demharter, Celine Spulak, Annika Becherer (U18) und Vanessa Udonsi gewann in einer neuen persönlichen Bestleistung von 52,68 Sekunden den Lauf. Das brachte 1093 Punkte ein. Am Ende kam der Kissinger SC auf 6494 Mannschaftspunkte und musste sich als Dritter nur dem LAZ Kreis Günzburg und dem TSV Friedberg geschlagen geben. (AZ)