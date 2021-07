Lokalmatador springt zum Sieg

70 Nachwuchssportler messen sich bei den Blockwettkämpfen in Friedberg. DJK-Starter Simon Schlesing triumphiert. Erfolge gibt es bei der Kreismeisterschaft.

Rund 70 junge Leichtathleten im Alter von 12 bis 15 Jahren kämpften bei den schwäbischen Blockmeisterschaften in Friedberg, ausgerichtet von der DJK, um Meistertitel. Ursprünglich waren die Wettkämpfe bereits für Mai angesetzt gewesen, mussten coronabedingt aber nach hinten verschoben werden.

Verständlicherweise traten weniger Athleten als in den vergangenen Jahren an, fehlte doch gerade den jüngeren Jahrgängen in diesem Jahr das notwendige Training in den technischen Disziplinen. Drei verschiedene Blockwettkämpfe werden den Jahrgängen U14 und U16 angeboten, um sie möglichst vielseitig auszubilden. Gewählt werden kann dabei zwischen Block Sprint/Sprung (Kurzsprint, Hürden, Weit, Hoch, Speer), Block Lauf (Kurzsprint, Hürden, Weit, Ball, 2000/800 Meter) und Block Wurf (Kurzsprint, Hürden, Weit, Diskus, Kugel). Zahlreiche ehemalige DJK-Athleten standen als Kampfrichter und Helfer zur Verfügung und trugen dazu bei, die Veranstaltung erfolgreich über die Bühne zu bringen. Für den Ausrichter war der Wettkampf auch noch eine ganz besondere Premiere. Erstmals wurde die Wettkampfauswertung mit der neuen Software „Seltec“ verwaltet und gleichzeitig eine Liveergebniserfassung bei den technischen Disziplinen durchgeführt. Das lästige Warten auf den Aushang der Ergebnisse in Papierform ist damit Vergangenheit. Die Umstellung verlief fast reibungslos.

Da machte das Wetter schon mehr Probleme und brachte die Veranstaltung am Ende gehörig durcheinander. Ein pünktlich zum Start der 2000 Meter einsetzender Wolkenbruch setzte die Bahn komplett unter Wasser. Tapfer kämpften sich aber alle Läufer ins Ziel. Der danach angesetzte 800 Meter Lauf der jüngeren Athleten konnte nur noch auf Bahn vier verspätet durchgeführt werden, Bahn eins bis drei standen noch längere Zeit unter Wasser. Einige Altersklassen verzichteten auf die abschließende Disziplin.

Der einzige Starter der DJK Friedberg, Simon Schlesing, holte in der Altersklasse M13 im Block Sprint/Sprung den Titel. Eine Sprintleistung mit 11,00 Sekunden über 75 Meter und 11,23 Sekunden über 60 Meter Hürden brachten ihm viele Punkte ein. Mit soliden 1,28 Meter im Hochsprung, 3,97 Meter im Weitsprung und guten 28,78 Meter im Speerwurf gewann er am Ende den Titel mit 2.043 Punkten und gut 250 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Bei den einen Tag vorher stattfindenden Kreismeisterschaften der Aktiven gewann für die DJK Friedberg Tim Mahl die 800 Meter der Männer in 2:01,32 Minuten und qualifizierte sich mit dieser Zeit für die bayerischen Meisterschaften der Junioren. Nela Lehmann siegte im Speerwerfen mit 31,14 Meter und wurde Vizemeisterin mit der Kugel mit 10,16 Metern und im Diskuswerfen mit 24,70 Metern. (wiek)