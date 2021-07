Nachwuchs räumt ab

Der TSV ist bei Kreismeisterschaften in Neusäß zahlreich auf dem Podest vertreten. Über die 60-Meter-Hürden feiern die Friedbergerinnen einen Dreifach-Erfolg

In Neusäß fanden die Kreismeisterschaften in den Einzeldisziplinen für die U14 und U16 statt.

Eifrigste Titelsammlerin seitens der Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg war Emilia Sickler in der Altersklasse W12. Sie gewann den Weitsprung mit 4,08 Metern und den Hochsprung mit übersprungenen 1,40 Metern. Zum ersten Mal ging sie über die 60 Meter Hürden an den Start und gewann das Rennen in 11,25 Sekunden vor ihren Trainingspartnerinnen Amina Landmann (11,54) und Fenja Dittfurth (12,72), die eigentlich noch für die jüngere Altersklasse startberechtigt sind. Beim Weitsprung und Hochsprung holte Amina Landmann jeweils den zweiten Platz. Nach 4.02 Metern im Weitsprung gelang ihr beim Hochsprung ein Satz über 1,36 Metern. Fenja Dittfurth landete mit 3,84 Metern im Weitsprung auf dem vierten Rang.

In der Altersklasse W12 ging Lara Keller an den Start. Über 75 Meter wurde sie in 12,49 13., beim Ballwurf mit 21 Metern Vierte und nach einem starken Endspurt über 800 Meter in 2:56,9 Minuten Zweite. Die 4x75-Meter-Staffel der U14 mit Lara Keller, Katharina Kreisi, Fenja Dittfurth und Amina Landmann wurde Dritte.

In der Altersklasse W13 hatte Emma Wörner drei Starts. Über 75 Meter wurde sie mit 11,22 Sekunden Siebte, im Hochsprung mit 1,20 Metern Vierte und im Weitsprung mit 3,52 Metern Elfte. Bei den Jungs M12 startete Julian Gödecke. Er wurde im 75-Meter-Sprint mit 11,35 Sekunden Fünfter, beim Weitsprung landete er mit 3,98 Metern auf Platz drei. Bei seinem ersten 60-Meter-Hürdensprint kam er in 13,24 Sekunden als Zweiter ins Ziel. Valentin Becker ging in der Altersklasse M13 über 75 Meter ins Rennen und wurde in 11,56 Sekunden Dritter, beim Weitsprung landete er mit 3,46 Metern auf Rang vier.

In der U14 startete Sophie Heinfeldner über 100 Meter (Siebte mit 15,52s), im Hochsprung (Sechste mit 1,24m) und im Weitsprung (Elfte mit 3,60m). Lilli Nobis startete bei der W15 und wurde über 100 Meter in 16,12 Sekunden Vierte und im Weitsprung mit 3,32 Metern Fünfte. Die U16-Staffel der Mädchen kam nach 4x100 Metern mit Emma Wörner, Sophie Heinfeldner, Lilli Nobis und Emilia Sickler in 57,30 Sekunden als Vierte ins Ziel.

In der Altersklasse M14 setzte Laurin Dittfurth nach seinem Kreismeistertitel im Mehrkampf noch einen drauf. Beim Hochsprung steigerte er seine Bestleistung auf 1,60 Meter und gewann mit großem Vorsprung. Einen weiteren Titel sammelte er beim Weitsprung mit 4,80 Metern. Beim Kugelstoßen landete er mit 8,29 Metern als Dritter ebenso auf dem Treppchen wie über die 800 Meter (Zweiter in 2:30,84 Minuten). (phl)