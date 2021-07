Unter Bayerns Besten

Kissinger SC verpasst Titel bei Meisterschaften

Bei den bayerischen Meisterschaften der Frauen und Männer sowie der Jugend U20 und U18 waren zwei Einzelstarter sowie die 4x100-Meter-Staffel des Kissinger SC am Start.

Mit der Staffel war Annika Becherer (U18) bereits bei vergangenen bayerischen Meisterschaften am Start. In diesem Jahr gelang ihr erstmals die Qualifikation auch im Einzel. Im zweiten Vorlauf über 100 Meter überquerte sie als Siebte nach 13,36 Sekunden die Ziellinie. Fünf Hundertstelsekunden fehlten ihr zum Einzug in die Zwischenläufe.

Jakob Stade hatte nach einer neunwöchigen Verletzungspause Trainingsrückstand. Der KSC-Athlet wollte sich von Beginn an nicht auf ein taktisches Rennen einlassen, da es für ihn auch die einzige Möglichkeit zur Qualifikation für deutschen Jugendmeisterschaften war. Deshalb setzte sich Stade gleich nach dem Start an die Spitze und machte Tempo. Auf der Zielgeraden konnte er das Tempo nicht mehr halten und musste Maximilian Berger (Bad Aibling) vorbeiziehen lassen. Am Ende war es der Vizemeistertitel in 1:47,19 Minuten. Damit verpasste Stade die Qualifikation für die Deutsche knapp.

Die Staffelgemeinschaft StG Lech-Runners über 4x100 Meter der weiblichen Jugend U18 war dieses Mal ausschließlich mit Kissinger Sprinterinnen besetzt. Annika Becherer übernahm die Rolle der Startläuferin und übergab den Stab an Vanessa Udonsi. Als Dritte übernahm Lucia Demharter und übergab auf die Schlussläuferin Johanna Asmussen, die kurzfristig Celine Spulak ersetzte. Dennoch funktionierte auch dieser Wechsel, und das Quartett konnte sich mit einer Zeit von 53,46 Sekunden über den vierten Platz freuen. (AZ)