Leise Enttäuschung beim SV Mering Lokalsport

Gegen Landsberg setzt es die zweite Heimniederlage in Folge.

Von Peter Kleist

Sie ist noch sehr jung, die Saison 2018/19, schließlich sind in der Landesliga Südwest gerade einmal drei Spieltage absolviert. Doch beim SV Mering, der mit großen Ambitionen und Erwartungen gestartet war, macht sich dieser Tage ein bisschen Enttäuschung und Ernüchterung breit.

Das 1:3 gegen den TSV Landsberg war die zweite Heimniederlage in Folge und Trainer Christian Cappek machte aus seiner Unzufriedenheit kein Hehl. „Das war enttäuschend, wie wir nur 25 Minuten das gespielt haben, was wir können und was wir uns vorgenommen haben“, sagte er. Natürlich habe man bei Kerbers Lattentreffer Pech gehabt und vielleicht wäre manches anders gelaufen, hätte der MSV 1:0 geführt. Doch dann hätten „zwei taktische und individuelle Fehler in zwei Minuten“, das Team auf die Verliererstraße gebracht. „Solche Patzer sind gegen ein so starkes Team wie Landsberg einfach tödlich und ein 0:2 holst du halt kaum auf“, so Cappek. Auch in der zweiten Halbzeit hatte er das letzte Aufbäumen vermisst.

Die Saison werde alles andere als einfach, meinte der Coach. „Wir haben eine andere, eine größere Erwartungshaltung, die anderen stellen sich besser auf uns ein, weil wir eben als Mitfavorit gehandelt werden. Aus der Underdognummer vom letzten Jahr sind wir raus“, sagte Cappek. „Wir müssen uns wieder ein bisschen zurücknehmen und kleinere Brötchen backen und uns auf das besinnen, was wir können“, forderte Cappek.

