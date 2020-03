vor 36 Min.

Liste der Absagen wird immer länger

Nahezu alle Veranstaltungen im Wittelsbacher Land fallen aus

Immer mehr Einrichtungen und Organisationen im Landkreis folgen den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts und streichen Veranstaltungen. Hier die aktuellen Absagen:

Aichach-Friedberg

Alle Kurse der Volkshochschule Aichach-Friedberg bis zum 19. April.

Jahresversammlung der Dorfhelferinnen- und Betriebshelferstationen Aichach und Friedberg am Mittwoch, 18. März.

Dienstversammlung der Feuerwehrführungskräfte und die Tagung des Kreisfeuerwehrverbands am 27. März in Merching.

Die Mitgliederversammlungdes Wittelsbacher Land Vereins am Dienstag, 17. März, findet nicht statt.

Theatertagung 2020. Ein Ersatztermin lässt sich wegen Unabwägbarkeiten und wegen anderer festgeschriebener Termine kaum noch finden, heißt es von den Verantwortlichen. Ein neuer Termin wird erst für 2021 bekannt gegeben.

Friedberg

Die Stadtbücherei Sankt Jakob in Friedberg ist ab sofort bis Sonntag, 19. April, geschlossen. Die Leihfristen aller entliehenen Medien wurden automatisch verlängert. Den Lesern steht die Ausleihe von E-Books unter dem Portal www.leo-sued.de zur Verfügung. Aktuelle Informationen auf der Homepage unter www.stadtbuecherei-friedberg.de.

Begegnungsabend des Katholischen Landvolks im Dekanat Friedberg am Samstag, 21. März, beim Landhausbräu Koller und Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 2. April in Eurasburg.

Jahreshauptversammlung des Veteranen- und Soldatenvereins am 21. März; das Vereinsheim bleibt für die Kameradschaftstreffen am Donnerstag bis auf weiteres geschlossen.

Die Chorproben des Sängervereins entfallen bis auf Weiteres.

Stammtisch für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen am Mittwoch, 18. März, im Gasthof zur Linde.

Jahreshauptversammlung der Heimatschützen Stätzling am 28 März.

Frühschoppen der Feuerwehr Stätzling am 22. März und Karfreitag-Fischessen am 10. April.

Generalversammlung des TSV Derching am 20. März; Ein neuer Termin wird den Vereinsmitgliedern postalisch mitgeteilt. Auch sämtliche Übungsabende in der Grundschulturnhalle Derching sowie Yoga am Vormittag in der alten Schule in Derching werden bis auf weiteres abgesagt. Siehe auch Aushang in den beiden Schaukästen.

Mering

Die Bücherei Mering bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Rückgabefrist der entliehenen Medien wird entsprechend verlängert, für den Zeitraum der Schließung fallen keine Überziehungsgebühren an. Die Ausleihe von E-Medien ist während dieser Zeit auch bei fälligen Nutzungsgebühren möglich.

Die Tafel in Mering hat nur noch diesen Dienstag, 17. März, von 11.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Ab nächster Woche ist sie geschlossen. Bereits ab Mittwoch, 18. März, ist der Kleiderladen geschlossen.

Das Vereinsheim der KK-Schützen ist bis zum 30. April geschlossen, der Sportbetrieb und alle anderen Veranstaltungen entfallen.

Jahreshauptversammlung des vereins Gesundheit durch Bewegung. Ein Ersatztermin ist geplant. Bis nach den Osterferien finden keine Übungsstunden statt. Weiter geht es voraussichtlich ab 20. April.

Einkehrtag der Pfarrgemeinde St. Michael am 29. März.

Seniorengymnastik der evangelischen Kirchengemeinde am Montag von 9 bis 10 Uhr im Martin-Luther- Haus. Die Wiederaufnahme wird bekannt gegeben.

Merching

Jahreshauptversammlung des VdK Merching mit Schmiechen und Steindorf am 21. März.

Dasing

Vom 16. März bis einschließlich 5. April ist Jimmys Funpark geschlossen.

