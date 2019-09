vor 19 Min.

Lokal-Derby an der Autobahn

Aufsteiger TSV Dasing erwartet den aufstrebenden BC Rinnenthal. Die Reserven bestreiten das Vorspiel.

Von Reinhold Rummel

Am vierten Spieltag kommt es in der Kreisliga Ost zum Lokalderby auf der Dasinger Sportanlage. Aufsteiger TSV Dasing erwartet dazu den BC Rinnenthal am Sonntag um 15 Uhr.

Während man zuletzt den ersten Dreier in Untermaxfeld holte, trumpfte der BCR zu Hause mit einem 6:1 gegen Langenmosen stark auf. Trotz der sechs Punkte auf dem Konto ist der neue BCR-Coach Lubos Cerny nicht voll zufrieden. Er sieht noch viel Luft nach oben. Spielerisch haben ihn die bisherigen Auftritte noch nicht ganz überzeugt, das sei aber auch der Urlaubszeit und einigen angeschlagenen Akteuren geschuldet.“ Der 51-Jährige trainierte in den letzten fünf Jahren die U19 des FC Stätzling und des FC Königsbrunn in der Landesliga. Die Arbeit beim BC Rinnenthal mache ihm viel Spaß, zumal er viel Potenzial in seiner Truppe sieht. Nun wolle man auch auswärts überzeugen und Cerny erwartet eine Partie, in der „viel Zündstoff liegen wird“. Die letzten Pflichtspiele in der Saison 2014/15 gewann der BCR mit 3:2 und 4:0.

Schmid fordert eine Steigerung

Dasings Trainer Jürgen Schmid zeigte sich nach dem Sieg in Untermaxfeld erleichtert. „Aber wir werden uns weiter steigern müssen“, meinte er. Gegen den BCR müsse sein Team erneut an seine Grenzen gehen. Sorgen bereitet Schmid derzeit, „dass wir leider einige angeschlagene Spieler haben“. An der Motivation wird es am Sonntag nicht fehlen. „Solche Lokalderbys haben immer ihren besonderen Reiz“, so Schmid.

Bereits im Vorspiel um 13 Uhr stehen sich in der A-Klasse die beiden Reservemannschaften des TSV Dasing und des BC Rinnenthal gegenüber. (r.r)

