17:06 Uhr

Markus Gärtner schießt den SV Mering zum Sieg

Das Team von Trainer Ajet Abazi liefert gegen den FC Kempten eine starke Vorstellung ab. Auch ein Rückstand bringt den MSV nicht aus der Ruhe. Nur eines ist noch verbesserungswürdig.

Von Jörg Danowski

Eine überzeugende Leistung legten die Fußballer des SV Mering gegen den FC Kempten hin. Der MSV drehte nach einem 0:1-Rückstand die Partie und holte sich letztlich mit 2:1 verdient die drei Punkte. Mann des Tages war der zweifache Torschütze Markus Gärtner.

Verständlich, dass Merings Trainer Ajet Abazi nach dem Schlusspfiff zufrieden war. „Ich habe es meinen Jungs schon zugetraut. Die Urlauber kommen zurück und wir so langsam in Fahrt. Vor allem die zweite Halbzeit hat mir richtig gut gefallen. Da haben wir es nicht nur kämpferisch und läuferisch, sondern auch spielerisch überragend gemacht“, meinte der Coach.

Mering kontrolliert das Geschehen

Mering kontrollierte, von zehn Minuten einmal abgesehen, in Halbzeit eins das Spielgeschehen und überzeugte mit einem attraktiven Aufbauspiel. Der MSV erspielte sich aus einer sicheren Abwehr heraus auch die eine oder andere Torchance, hätte zwei oder drei Treffer machen können – und musste dann doch wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Ein unnötiges Foul an der Strafraumgrenze führte zu einem Freistoß für die Gäste – und den verwertete Simon Kolb sehenswert zum 1:0 für den Gast. Er zirkelte den Ball unhaltbar für Metrings Keeper Julian Baumann über die Mauer hinweg ins linke Kreuzeck.

Mering steckt einen Rückstand wett

Aber die Gastgeber zeigten noch im ersten Spielabschnitt, dass sie auch solche Rückstände gut wegstecken können. Mering machte weiter Druck in Richtung Gästetor und die Hausherren wurden noch kurz vor Halbzeitpfiff mit dem 1:1-Ausgleichstreffer belohnt. Harald Kerber setzte sich in der 44. Minute klasse auf der rechten Seite durch und seine präzise Flanke versenkte Markus Gärtner im Kemptener Gehäuse. Kurz darauf ging es in die Pause. Mit Wiederanpfiff brachte Merings Coach Ajet Abazi für den verletzten Lukas Kristen und den jungen Simon Spicker Fatih Cosar für das Mittelfeld und Julius Drevs für die Abwehr.

Gastgeber machen weiter Druck

Und die Gastgeber machten weiter Druck. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gäste den Meringern kaum mehr etwas entgegen zu setzen. Der MSV stand hinten sicher, nur vorne wurden die vielen Chancen nicht konsequent verwertet. Die Meringer zeigten tolle Kombinationen, auch der letzte Ball kam oft an – nur der Abschluss klappte nicht.

Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe die Meringer jubeln durften – nach einer Standardsituation. Manuel Utz steuerte zielsicher auf das Gästetor zu und konnte im Kemptener Strafraum nur mehr mit einem Foul gebremst werden – es gab Elfmeter für die Platzherren. Und den fälligen Strafstoß verwandelte dann wiederum Markus Gärtner mit einem scharfen Schuss ins linke Kreuzeck zur 2:1-Führung für den SV Mering.

Kurz darauf war Schluss für Gärtner und der junge Michael Fuchs bekam seinen Einsatz. Mering machte jetzt alles richtig und trotz des Aufbäumens der Gäste gewährten ihnen die Meringer in keiner Phase bis zum Abpfiff auch nur einen Hauch einer Chance zum Ausgleich. Völlig verdient sammelten die Meringer mit ihrem Sieg weitere drei Punkte ein und bereiten sich nun mit großem Selbstvertrauen auf das kommende schwere Auswärtsspiel beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen vor.

Mering Baumann, Szilagyi, Wiedemann, Gärtner (75. Fuchs), Buchhart, Spicker (46. Cosar), Kristen (46. Drevs), Utz, Kerber, Mittermaier, Abazi – Tore 0:1 Simon Kolb (29.), 1:1 Markus Gärtner (44.), 2:1 Markus Gärtner (67./Foulelfmeter) – Zuschauer 90 – Schiedsrichter Sascha Reus (München)

