Merching/Friedberg

vor 42 Min.

Trotz Corona, Wachstum und Schmerzen: Sportakrobatinnen fiebern WM entgegen

Die Sportakrobatinnen Jana Semenchenko vom TSV Friedberg hinten und Lilly Maresch Merching nehmen an den Weltmeisterschaften in der Schweiz teil.

Plus Die Merchingerin Lilly Maresch und Jana Semenchenko (TSV Friedberg) sind nun doch bei der Sportakrobatik-WM dabei. Nicht nur Corona macht dem Duo zu schaffen.

Von Sebastian Richly

Flickflacks, Überschläge und zum Abschluss ein Salto – auch längere Handstände, sowie ein Spagat und weitere Verrenkungen gehören selbstverständlich dazu. Was für den neutralen Beobachter bereits nach Leistungssport aussieht, ist für die Sportakrobatinnen Lilly Maresch (SAV Augsburg) und Jana Semenchenko ( TSV Friedberg) nur das Aufwärmprogramm. Beim Wettkampf sieht das nochmals anders aus. Dann balanciert die Augsburgerin Jana Semenchenko als sogenannte Unterfrau ihre Partnerin Lilly Maresch ( Merching), die oben posiert. Das Duo nimmt kommende Woche an den Weltmeisterschaften in Genf teil. Warum sich die beiden neu erfinden mussten und wie hart der Trainingsalltag aussieht.

