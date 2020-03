vor 32 Min.

Merching bleibt weiter auf Aufstiegskurs

Nach dem 9:2 im Spitzenspiel gegen die TSG Hochzoll VI ist das Team nun alleiniger Tabellenführer in der Bezirksklasse B.

Von Jürgen Scharnagl

Mit einem hart erkämpften 8:8 in Augsburg und einem klaren 9:2 im Duell der punktgleichen Tabellenführer gegen Hochzoll liegt die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Merching in der Bezirksklasse B weiter auf Kurs Richtung Aufstieg. Man ist nun alleiniger Tabellenführer.

Anfängliche Probleme in der neuen Halle

Im Spiel beim Post SV V mussten die Merchinger nicht nur mit den hoch motivierten Gastgebern, sondern auch mit den ungewohnten äußeren Bedingungen im neuen, sehr schönen Sportzentrum im Sheridanpark zurechtkommen. Ein ungewohnter, relativ weicher Bodenbelag und ständig wechselnde Werbebotschaften auf Bildschirmen an den Stirnseiten der großen Halle nötigten den Merchingern doch eine kleine Gewöhnungsphase ab. Nach einem 2:1 nach den Doppeln waren es vor allem Joachim Gaag und Roland Bublies, die mit je zwei Einzelsiegen den TSV im Spiel hielten. Auch Karlheinz Gaag steuerte einen Punkt bei, sodass bei einem 7:8-Rückstand das Schlussdoppel entscheiden musste. Hier sicherten Joachim Gaag und Matthias Annasenz das 8:8-Unentschieden.

Unerwartet deutlicher Sieg im Spitzenspiel

Im Heimspiel gegen den punktgleichen Vorrundenmeister TSG Hochzoll VI ging es um die alleinige Tabellenführung. In den Doppeln siegten nur Joachim Gaag/Annasenz. Dann jedoch legte Merching los und gab bis zum Ende kein einziges Einzel ab. Sehr stark präsentierten sich im vorderen Paarkreuz Joachim Gaag und der extrem sicher spielende Matthias Annasenz, die je zwei Siege feierten. Auch Jürgen Scharnagl, Karlheinz Gaag, Roland Bublies und Werner Dill gewannen zum unerwartet deutlichen 9:2-Endstand. Hochdramatisch war das zweite Einzel von Joachim Gaag gegen den Hochzoller Topspieler David Wilkinson. Nach 2:1-Satzführung von Gaag holte sich Wilkinson den vierten Satz und führte im fünften schon mut 10:7. Dies wäre die erste Saisonniederlage von Gaag gewesen. Gaag besann sich in einer sehr kurzen Auszeit auf seine Fähigkeiten und und konnte dank mentaler Stärke im entscheidenden Moment alles in die Waagschale werfen. Er rettete sich in die Satzverlängerung und gewann schließlich mit 17:15 und bleibt in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

Themen folgen