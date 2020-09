vor 20 Min.

Merching freut sich auf Bayern München

Die Merchinger U19 tritt in der Verbandsliga an: (von links) David Hoksch, Marius Knopp, Johannes Steinhart, David Galbas und Johannes Bing.

Plus Die Merchinger U19-Tischtennisspieler treten nach Meisterschaft in der höchsten Spielklasse an. Dabei bringen sie Verstärkung mit.

Von Jürgen Scharnagl

Ein Duell gegen den FC Bayern München – das wird für die U19 der Merchinger Tischtennisspieler in dieser Saison Realität. Denn der Nachwuchs tritt nach der Meisterschaft in der Bezirksoberliga nun in der höchsten Klasse, der Verbandsliga Südwest, an.

Hier warten neben dem FC Bayern weitere namhafte Gegner. Dementsprechend steigen Spannung und Vorfreude bei den Merchingern, was in den vorbereitenden, intensiven Trainingseinheiten durchaus spürbar ist. Das Merchinger Erfolgsteam aus der vergangenen Meistersaison, bestehend aus David Hoksch, Johannes Steinhart und David Galbas, bleibt zusammen. Insbesondere Galbas, dessen Heimatverein der Kissinger SC ist, konnte eine grandiose 30:0-Einzelbilanz vorweisen.

Kooperation zwischen TSV Merching und Kissinger SC

Überhaupt erweist sich die enge Jugendkooperation zwischen dem TSV Merching und dem Kissinger SC als Erfolgsmodell, da es allen Nachwuchsspielern beider Vereine ermöglicht, in den verschiedenen Jugendmannschaften in unterschiedlichen Ligen so hochklassig wie möglich zu spielen. Verstärkt wird das Team durch den 16-jährigen Marius Knopp, dessen Heimatverein der TSV Ettringen (Kreis Unterallgäu) ist. Da er im Team die meisten Ranglistenpunkte aufweisen kann, wird er als neue Nummer eins der Mannschaft an die Platten treten.

Als Nummer zwei vertritt David Galbas die Merchinger Farben. Ranglistenplatz drei belegt David Hoksch. Der 15-Jährige gewann Anfang des Jahres das Bezirksranglistenturnier Schwaben-Nord. „Trotz der sicher starken Gegnerschaft möglichst viele Erfolge feiern, lautet sein Ziel. Die Nummer vier ist der 16-jährige Johannes Steinhart, der als äußerst zuverlässiger Punktesammler einen großen Anteil an Meisterschaft und Erfolg im Final-Four-Pokalturnier hatte. Sein Motto für die kommende Spielzeit lautet: „Den Spaß am Spiel zu behalten und sich als Team so teuer wie möglich zu verkaufen.“ Komplettiert wird die Mannschaft durch Johannes Bing, der ebenso wie Galbas dem Kissinger SC angehört.

Wegen Corona werden keine Doppel mehr gespielt

Über die Zusammenstellung der Doppelpaarungen braucht man sich in der kommenden Spielzeit bayernweit keine Gedanken zu machen, da aufgrund der neuen Corona-Regeln sämtliche Punktspiele ohne Doppel gespielt werden.

Auch Merchings Jugendkoordinator Matthias Annasenz freut sich auf eine spannende Saison in der Verbandsliga, in der Jugendliche bis 18 Jahre spielen dürfen. Angesichts der Tatsache, dass die Merchinger erst 15 oder 16 Jahre alt sind, versucht Annasenz jeglichen Druck vom Team zu nehmen. Er macht deutlich, dass es ihm vordergründig darum geht, dass sich seine Spieler sportlich weiterentwickeln können und in den Einzelduellen immer wieder Erfolge feiern können. Die Spielstärke der Gegnerschaft sei nur schwer einschätzbar, aber er hofft dennoch, dass sein junges Team den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung macht.

Ihren ersten Auftritt absolvierten die Merchinger beim TSV Hofolding. Trotz deutlichen Rückstands erkämpfte sich der Aufsteiger noch ein 6:6-Unentschieden.

Weiter geht es am Samstag, 3. Oktober, beim TSV Schwabhausen. Der erste Heimauftritt ist am 10. Oktober. Dann empfangen die Merchinger den TV 1862 Dillingen und den TSV 1847 Weilheim.

