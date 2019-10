vor 1 Min.

Merchings Mädchen zeigen viel Neues

Stolz zeigten die Mädchen des TSV Merching ihre Urkunden, die sie beim Gaukinderturnen in Dasing erhalten hatten.

Merchings Turnerinnen feiern beim Gaukinderturnen in Dasing schöne Erfolge.

Große und kleine Erfolge konnten die 13 Mädchen des TSV Merching beim diesjährigen Gaukinderturnen in Dasing für sich verbuchen.

Dabei turnten die Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren dieses Jahr nach den neuen Regeln des sogenannten „Turn-10-Wettkampfs“, auf den der Turngau Augsburg nun auch seit letztem Jahr seine Übungen umgestellt hat.

150 Mädchen sind am Start

Insgesamt 150 Mädchen traten in ihrer jeweiligen Altersklasse an den vier Geräten Reck, Boden, Sprung und Minitrampolin an, wobei die jüngeren unter zehn Jahren ihr unbeliebtestes Gerät weglassen durften. Die Merchinger Platzierungen2013 und jünger 7. Laura Wildgrube; Jahrgang 2012 3. Konstantina Apostolitis, 9. Magdalena Dietmaier, 18. Johanna Riedelberger; Jahrgang 2011 17. Sofie Bardowicks; 20. Emma Teifelhart, 24. Antonia Kramer; Jahrgang 2010 10. Hanna Spicker; 13. Lea Hofmuth; Jahrgang 2009 8. Yara Winkler; 14. Paulina Schimpfle; Jahrgang 2008 16. Rosalie Schimpfle; Jahrgang 2007 10. Denisa Mitroi.

Trainiert und betreut werden die Merchinger Nachwuchsturnerinnen von Hannah Binkert, Christine Helfer und Gertrud Rixen, die unglaublich stolz auf ihre Mädchen waren. Hannah Bikert, die selbst schon von Kindesbeinen an beim Turnen dabei ist, war darüber hinaus auch noch als Kampfrichterin im Einsatz.

