vor 58 Min.

Merchings Tischtennisspieler liegen gut im Rennen

Die Herren I des TSV stehen nach der Vorrunde auf dem zweiten Platz und wahren damit ihre Aufstiegschance. Die Jugend beeindruckt mit makelloser Bilanz.

Von Jürgen Scharnagl

Nach Abschluss der Vorrunde in der Tischtennis-Bezirksklasse B liegt Merchings erste Herrenmannschaft mit nur einem Punkt Rückstand aussichtsreich auf Relegationsplatz zwei.

Dabei hatten es die beiden letzten Spiele der Vorrunde in sich. Dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer TSG Hochzoll VI, konnten die Merchinger auswärts immerhin ein 8:8-Unentschieden abtrotzen. In diesem äußerst spannenden und hochklassigen Duell konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Im vorderen Paarkreuz gewann Punktegarant Joachim Gaag beide Einzel, wobei er besonders im Spiel gegen Hochzolls Topspieler Stefan Speer nach 0:2-Satzrückstand sein bestes Tischtennis zeigte. Matthias Annasenz im vorderen und Jürgen Scharnagl im mittleren Paarkreuz steuerten je einen Sieg bei, während Roland Bublies im hinteren Paarkreuz zweimal gewann. Am Ende der knapp vier Stunden dauernden Begegnung brachte dann Merchings Top-Doppel Gaag/Annasenz das Unentschieden nach Hause.

Joachim Gaag blieb die gesamte Vorrunde über ungeschlagen

Im abschließenden Heimspiel gegen den FC Haunstetten erstickte der TSV mit drei Siegen in den Eingangsdoppeln und einem Einzelsieg von Joachim Gaag, der damit die gesamte Vorrunde über ungeschlagen bleibt, gleich alle Ambitionen der Gäste im Keim. Auch in der Folge ließ Merching wenig zu und siegte letztlich klar mit 9:3.

Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer und zwei Punkten Vorsprung auf Platz drei gehen Merchings Herren I relativ entspannt in die Weihnachtspause.

Merching II liegt nach Ende der Vorrunde in der Bezirkslasse D mit fünf Siegen und drei Niederlagen gesichert im oberen Mittelfeld der Tabelle. Dabei gibt es gleich drei Spieler in den Reihen der Merchinger, die makellose Vorrundenbilanzen vorweisen können. Besonders hervorzuheben sind hierbei die beiden Jugendtalente David Hoksch (5:0) und Johannes Steinhart (2:0), die in ihren regelmäßigen Einsätzen bei den Herren II ungeschlagen blieben. Ebenso kann Markus Bader eine hervorragende 8:0-Vorrundenbilanz vorweisen.

Merings Jugend-Tischtennisspieler stehen an der Tabellenspitze

Merchings erste Jugendmannschaft spielte sich souverän durch die Vorrunde in der starken Bezirksoberliga und steht ungeschlagen ganz oben in der Tabelle.

David Hoksch, Johannes Steinhart und David Galbas bilden ein äußerst schlagkräftiges Team. Gegenseitiges Unterstützen im Wettkampf und gegenseitiges Fordern im Training sorgte für hervorragenden Ergebnisse in der Punktrunde und bei überregionalen Turnieren. Die Jugend-Kooperation TSV Merching und Kissinger SC ist ein echte Erfolgsmodell. Die Ergebnisse der drei Jungs können sich sehen lassen. Während Steinhart (17:4) und Hoksch (16:5) prima Bilanzen haben, kann der Kissinger Galbas nach einer bärenstarken Vorrunde sogar eine hervorragende 21:0-Bilanz vorweisen.

Merchings zweite Jugendmannschaft spielt in dieser Saison aufgrund der Zusammenarbeit als Kissinger SC in der Bezirksklasse B und liegt mit vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf Tabellenplatz drei. Zum Aufstiegsplatz zwei fehlen nur drei Punkte, so dass in der Rückrunde noch alles möglich ist. Bilanzbeste sind der Merchinger Jonah Krauser (12:9), sowie die Kissinger Fabian Lerch (11:10) und Frederick Junker (4:2).

